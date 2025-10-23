国民民主党の玉木雄一郎代表が、日本維新・吉村洋文代表が高市自民との連立の絶対条件に掲げた国会議員定数の１割減に対して、発言を変えた。１９日夜に生出演したフジテレビ「Ｍｒ．サンデー」で、議員定数削減について「本当に両党がまとめるなら賛成します。私が心配しているのは、反対が多いから臨時国会これ（議員定数削減）で一色になります。物価高騰対策なにもしないで国民待たして、やっと始まった臨時国会の主要課題