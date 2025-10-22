寝ても疲れが取れないのはなぜか。『健康寿命が“ぐーっ”とのびる！ すごい「睡眠呼吸」』（あさ出版）を書いた虎谷生央さんは「よく眠れないのは呼吸が浅くなるからだ。まずは自分に合う枕を探すことからはじめてほしい」という――。※本稿は、虎谷生央著、青木晃監修『健康寿命が“ぐーっ”とのびる！ すごい「睡眠呼吸」』（あさ出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■マットレスよりこだわるべき「枕」「枕難民」という