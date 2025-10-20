ハーゲンダッツから、秋冬にぴったりな新作「クランチアーモンドキャラメル」が登場！濃厚なキャラメルアイスクリームに、カリカリ食感のアーモンドとほろ苦いキャラメルソースが絶妙に絡み合い、贅沢でやみつきになる味わいが楽しめます。10月21日から全国で販売開始！アイス好きにはたまらない、この季節限定の逸品をお見逃しなく♪ アーモンドとキャラメルの極上コンビ 「ハーゲ