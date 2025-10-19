「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）日本ハムが０勝３敗の崖っぷちから、３連勝で日本シリーズ進出へ逆王手。第６戦はエース・伊藤大海投手が中継ぎで待機する予定で、投手一丸で最後の１勝をつかみに行く。負けられない戦いとなってから、いずれも打線が効果的に得点を重ねるなど大勝で３連勝。下克上へ、あと一勝を総力戦でつかみとっていきたい。中５日でＣ