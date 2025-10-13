2025年10月13日、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が日本戦の前日会見に臨んだ。「“美しいサッカー”を意識してブラジル代表を率いているか」とのブラジルメディアの質問にこの名将は次のように独自の定義を示した。「ブラジルの選手個々のプレーは“美しいサッカー”になる。ただ、“美しいサッカー”はそれだけではありません。集団的な動き、決め事があったり、オフ・ザ・ボールで素晴らしい動きができることも“