経営再建中の日産自動車が、２０２７年度末で生産終了予定の追浜（おっぱま）工場（神奈川県横須賀市）で働く生産部門の従業員について、九州工場（福岡県苅田町）を運営する子会社への転籍を原則とする方針を労働組合に伝えたことがわかった。日産は、生産体制を強化する九州工場で１０００人以上の増員が必要との見通しを示しているが、労組や従業員が受け入れるかは不透明で、調整の難航も予想される。イバン・エスピノーサ