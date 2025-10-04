多くの子育て世帯にとって、児童手当は教育資金を準備するうえで大切な柱です。児童手当を生活費の補てんに使わず、将来の学費のために手をつけずに貯金している人も多いでしょう。 そんな中で、「NISAで投資に回すと効率的に増やせる」といった話を耳にし、自分もまねしたほうがいいのかと思うこともあるかもしれません。 本記事では、児童手当でNISA投資をしたときのリターンやリスクを整理します。 児