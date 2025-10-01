ギレルモ・デル・トロ監督・脚本によるNetflix映画『フランケンシュタイン』より、美しさと狂気がせめぎ合う衝撃の予告編が解禁された。【動画】ギレルモ・デル・トロの『フランケンシュタイン』衝撃の予告編小説家メアリー・シェリーの名著であり、今なおあらゆる創作物に強い影響を与え続けている怪作を実写映画化した本作。デル・トロの手によって、生と死を描き、人間として生きる意味や、愛を渇望し求めることの本質を問