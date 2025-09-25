この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。子どもが同じ園や学校に通う保護者同士の付き合いというのは、すっぱりと切れないこともあり、悩みが深まる場合もありますよね。しかし、周囲が心配するほどのことが起きた場合は、黙って耐えるより明確に決着をつけた方がいいこともあるのかもしれません。 「分かってくれたならいいの」仲良しマウントは何のため？