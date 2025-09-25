ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 松井ケムリが「数億円」の実家に帰省 裏話に上沼恵美子も思わず絶句 松井ケムリ 令和ロマン テレビ 上沼恵美子 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 松井ケムリが「数億円」の実家に帰省 裏話に上沼恵美子も思わず絶句 2025年9月25日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 松井ケムリが21日の「上沼・高田のクギズケ！」で実家は「数億円」と語った 「久々に実家に帰ったら、お茶の上に金粉が浮いてました」と告白 これには上沼恵美も「えぇ…そう」と絶句していた 記事を読む おすすめ記事 前橋市の42歳女性市長 部下の市役所幹部と2ヶ月で9回「ラブホ通い詰め」…“休憩3時間”で入室 市長は事実を認めつつ「仕事に関する相談や打ち合わせをしていた」と釈明 2025年9月24日 17時12分 高市早苗「奈良の女です」演説で迷走発言連発に「へずまりゅうかよ」の声も…土壇場での“空気の読めなさ”に支援者も頭を抱える始末〈自民党総裁選〉 2025年9月24日 17時56分 清水尋也被告 ネットざわつく黒スーツ姿「保釈のビジュじゃない」「映画のワンシーン」「スタイル良すぎ」 2025年9月24日 20時6分 「死ぬまで悪態を」松嶋菜々子 『あんぱん』で路線変更打診も“毒親怪演”続行を直訴していた！ 2025年9月25日 6時0分 土屋太鳳『バナナサンド』で見せた“激やせ”姿に寄せられる心配…尾を引く“裏アカ疑惑”騒動の影響 2025年9月24日 15時15分