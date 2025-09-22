データシステムは、「TV-KIT」シリーズの適合情報を更新し、2025年6月に一部改良を実施したトヨタ ハリアーについて、「TTV442」の3タイプが適合すると発表した。価格は各3万6300円。 【画像】同乗者が退屈しない！快適・便利になるTV-KITのパッケージ TV-KITを装着することで、走行中でも純正ナビ（ディスプレイオーディオ）のテレビ視聴とナビ操作ができるようになる。同乗者が走行中でもテ