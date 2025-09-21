猫背や巻き肩など、姿勢の悩みを抱える女性は少なくありません。そんな日常の不快感を解消し、美しい姿勢を自然にサポートしてくれるのが、KEYUCAの新作「肩ラクラク姿勢サポートインナー」です。着るだけで背筋がすっと伸び、心も体も軽やかに♡オールシーズン快適に着られる素材や、上品なカラー展開で毎日のコーデにもなじむ優秀アイテム。新習慣に取り入れたくなる一枚です。