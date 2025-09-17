米識者10人が語る井上尚弥vs.中谷潤人前編アフマダリエフ（右）を判定で下した井上photo by Naoki FukudaWBA/WBC/IBF/WBOスーパーバンタム級チャンピオンの井上尚弥vs. WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ戦のゴングが愛知県・名古屋市のIGアリーナに響くおよそ６時間半前、米国ネバダ州ラスベガスのアレジアント・スタディアムでは、７万482名の観客が思い思いにリングを見つめていた。NFLラスベガス・レイダースのホ