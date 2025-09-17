スイス発プレミアムチョコレートブランド「リンツ」から、秋のワクワクを楽しむ期間限定イベント『PICK&MIX詰め放題』が9月19日（金）～10月31日（金）に開催♡ 定番ミルクや限定フレーバーのショートブレッド・メープル、ハロウィンデザインのリンドールを、お好きなカップに自由に詰めて楽しめます。価格はSサイズ3,980円（税込）～、家族や友達と一緒に楽しめる企画