リンツから期間限定で登場♡リンドールの詰め放題で秋のスイーツ体験

スイス発プレミアムチョコレートブランド「リンツ」から、秋のワクワクを楽しむ期間限定イベント『PICK&MIX詰め放題』が9月19日（金）～10月31日（金）に開催♡ 定番ミルクや限定フレーバーのショートブレッド・メープル、ハロウィンデザインのリンドールを、お好きなカップに自由に詰めて楽しめます。価格はSサイズ3,980円（税込）～、家族や友達と一緒に楽しめる企画です♪

カラフルなリンドールを自由に詰め放題



定番のミルクはもちろん、限定フレーバーのショートブレッドやメープル、ハロウィンデザインの「ゴースト」など、色とりどりのリンドールを選んで自分だけのカップに♡

新登場のビッグ缶は約45粒入りで、たっぷり楽しめるサイズです。詰め方の工夫や量を競う楽しみも魅力のひとつです。

サイズ別でお得に楽しめる価格設定



Sサイズ3,980円（税込、約25粒）、Mサイズ4,980円（税込、約35粒）、ビッグ缶5,980円（税込、約45粒）と、通常より最大約26％お得に購入可能♡

どのサイズも蓋が閉まればOKなので、パーティーやギフトにもぴったりです♪

会員限定でさらにお得に♡



参加には会員登録（無料）が必須。会員になると「My Lindt Club」ポイントが貯まり、特典やサービスが受けられます。

公式アプリもダウンロードすると、最新情報や限定クーポンの配信もあり、リンツのショコラ体験をより便利に楽しめます。

秋の味覚を詰めて楽しむ♡PICK&MIX



期間限定リンドール詰め放題は、9月19日（金）～10月31日（金）まで全国のリンツ ショコラ ブティックで開催します。

Sサイズ3,980円（税込）～、ビッグ缶5,980円（税込）まで選べて、パーティーやギフトにもぴったり♡

色とりどりのリンドールを自由に詰めて、秋のスイーツ体験を楽しんでみてください♪