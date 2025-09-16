家族が約束の時間までに帰ってこなかったら心配しますよね。今は夜間の外出でも昔ほど安心していられる環境でもないので、帰りが遅くなれば「何かあったのかな…」と不安になります。この記事では、夫が夜遅く「コンビニに行く」と言ったきり、翌日まで帰ってこなかったことにブチ切れる妻の投稿です。たとえ帰ってこなかったとしても、適宜連絡を入れてくれていればいいのですが、今回の投稿ではそういう事前の話もなかったようで