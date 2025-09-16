「コンビニに行く」と嘘をついた夫が、朝まで帰って来なかった本当の理由【ママリ】

友だちと勝手に飲みに行った夫。「コンビニに行く」と言っただけだったのに

旦那ムカつくなぁ

夜に電話してる声が聞こえて来て

俺んちに着いたら連絡してー！と言っていて

その数分後部屋から出て来て、



俺ちょっと歩いてコンビニ行ってくる

なんか欲しいものある？



と聞かれたので

お茶買って来て～と、頼み、

でも電話の声が聞こえたけど誰か来て会うんじゃないの？



と聞くと、違うよー！会わないよーと言うので

ならなんで歩いてコンビニ行くの？笑

いつも絶対車で行くのに笑

まぁ歩くなら気を付けてね



と言って出て行き、結局帰って来ず🤣

往復10分で帰って来れるのに🤣



帰宅したのは朝4時半です 出典：

qa.mamari.jp

夫が別の部屋で「誰か」と話している声が聞こえてきたという投稿者さん。漏れ聞こえた話の内容的に、夫は友だちとどこかで落ち合う約束をしたようでした。



その後、「コンビニに行く」と言った投稿者さんの夫は、投稿者さんの「誰かと会うの？」という質問にも「会わないよ」と答えていました。しかし外出した夫が帰宅したのは結局朝の4時半だったということです…。

コンビニ行くだけなのに帰って来ず

なんかあったのかな？心配になり、

気になってあまり眠れず連絡も無いし

多分、勝手に友人と呑みに行きました





私がコンビニ行くと言い連絡も無しに帰って来なかったら

逆の立場だったらどう思うの？

嘘つくのはやめてくださいとLINEをして

チェーンロック掛けて家に入れないようにしてやりすました🤣

4時半に帰って来たけど家に入れないから

車かどっかで寝るがいい笑



浮気とかでは無く友人に会ってたのだと思いますが

行動に腹が立ちます



自分もいま妊婦で体調が悪かったり

それでも家事して仕事して…ってやってるのに

嘘ついて出かけて帰って来ず

本当に父親のする行動かよ…ってめっちゃ腹立ちます😱



ストレスやばいので今日から当分シカトしようと思います🤣

くだらない愚痴を失礼しました🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんはこの時「妊娠中」。帰ってこない夫が心配になり身重の状態でありながらしっかり眠ることもできず、夫の帰宅を気にしていました。



そんな投稿者さんの心配をよそに、夫が帰宅したのは朝の4時半。これには投稿者さんも怒り心頭のようです。

自己中心的な夫の行動にさまざまな声が

配慮の不足気味な夫の行動にはさまざまな声が寄せられました。

え？え？

友人なら嘘をつかなくてもいいのに…

そして飲みに行くことになったなら一言連絡よこしてほしいです💦

どういうおつもりなんでしょう😭 出典：

qa.mamari.jp

それはムカつきますね～！

普通に友達とちょっと喋ってくるねーとか言えばいいのにー！！😭



また同じようなことがあったら

アイス買ってきて～って言いましょ！

(溶ける前に帰って来させる)



妊婦にストレス溜めさせちゃダメでしょ🙅って喝を入れたいですね！ 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんは夫が飲みに行くことに腹を立てていたわけでないので、実際に友人と飲みに行くなら嘘をつかずに「飲みに行くよ、〇時には帰るよ」と言ってくれた方が心配が少なく良い気がしますよね。



夫は彼なりに心配かけないように…など考えたのかもしれませんが、その行動が逆に家族の心配を増やしていると気づいてほしいところ。こうした小さなすれ違いはできればその時に解決したいですが、忙しい毎日では十分な時間が取れない時もありますよね。



お互いに少し時間を取りあうのは努力が必要でしょうが、これから気持ちよい時間を過ごすために少しだけ時間を取り合って話し合えるといいですね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）