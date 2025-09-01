つけ麺専門店 三田製麺所では2025年9月1日から30日までの期間、公式アプリで「月見キャンペーン」を開催します。クーポンは全4種類新規登録特典や月間来店スタンプの取得、新商品やキャンペーン情報など、盛りだくさんな三田製麺所のアプリ。会員登録は無料でできます。期間中、つけ麺や中華そばの定番トッピング「味付玉子」がもらえるクーポンをアプリ内で配信します。配布クーポンは全4種類。新規登録特典が「味付玉子クーポン