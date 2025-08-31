人の親指の長さが、脳の大きさを決定する可能性があるという。新たな研究で、親指の長さと脳の大きさに予想外の関連性があることが判明した。 【写真】「脳科学的に音楽を研究」元タカラジェンヌが慶応大に入学 ドイツの研究で、2600人以上の成人のMRIスキャンを分析。親指が長い人ほど全体的に脳が大きい傾向にあることがわかった。PNAS誌に掲載された同研究は、多くの人が見過ごしがちな身体的特徴に、神経発達に関する手