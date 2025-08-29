介護職員初任者研修とは 介護業界へ挑戦したい人やスキルアップを目指す人などが、最初に受講することが多いのが介護職員初任者研修です。このセクションでは、研修の概要と特徴、働きながら資格を取ることの利点、そして直面しやすい課題とその解決策について説明します。 介護職員初任者研修の概要 介護職員初任者研修は、介護分野における基礎資格として位置づけられています。かつての「ホームヘルパー2級」に