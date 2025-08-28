「ＤｅＮＡ-阪神」（２７日、横浜スタジアム）女優・石田ひかりが始球式を行った。投球はワンバウンドしたが、マウンドでの立ち振る舞いに反響の声があがった。ポニーテールを揺らし、背番号１４のユニホームにブルーのロングパンツ姿でさわやかに登場。マウンドに立つと一礼し、投球後はスタンドの全方向に向かって頭を下げた。さらにベンチへ戻ろうとすると、ハッと気づいて再びマウンドへ。すると素手で自らが投げた足