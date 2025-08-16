ホテルニューオータニ幕張では、2025年9月1日～10月31日まで「HOTEL NEW OTANI MAKUHARI HALLOWEEN 2025」を開催。秋の味覚を贅沢に使ったビュッフェや、絶景とともに楽しむアフタヌーンティー、可愛くて少しミステリアスなカクテルまで、多彩なメニューが登場します。大人から子どもまで、ホテル全体が彩るハロウィンの世界で特別な秋を過ごしてみませんか？ 絶景×スイーツ♡ハ