冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。ということで今回はペプラムトップスに合わせるべきカーデをご紹介！ペプラムトップスには短丈カーデがマッチ！ワントーンでまとめて甘ディテールをスッキリと出典: 美人百花.comカーデとトップスの色みをそろえると、アンサンブル風のきちんと感が♡ペプラム部分にカーデが重なるともった