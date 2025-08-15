韓国ドラマ「海街チャチャチャ」「智異山」など、数多くの作品に出演し現在、韓国現役最高齢女優のキム・ヨンオク（８７）が８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設。１３日に２本目の動画を公開し、健康の秘訣を公開した。キム・ヨンオクは、映像の中で「８７歳、健康維持の秘訣を公開する」と言い「コンドロイチンは、必ず２粒を摂取」と明かした。その後「（俳優の）チソンが宣伝をしているメーカーのものを飲んでいるが、値