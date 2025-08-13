ちふれの2025年秋新作コスメ情報が到着！9月1日（月）より、人気の『リップライナー』に肌なじみの良い新色2色が登場。また、潤んだような唇を演出する『ティント リップ ジェル』には、鮮やかなローズ系カラーが仲間入り。今回は、編集部によるリアルなレビュー・口コミ、使い方も合わせてご紹介します。ちふれ2025年秋新作コスメちふれ2025年秋新作コスメ『ちふれ リップ ライナー』『ちふれ ティント リップ ジェル』こん