芸術の秋、足元からときめいてみませんか♡レディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」から、人気の「絵画シリーズ」が25Autumn/Winter Collectionとして新登場♪国立西洋美術館の収蔵作品からインスピレーションを受けたパンプスやスニーカー、バッグ、傘などが揃い、まるで美術館を歩くような気分に。売り上げの一部は国立美術館へ寄付される、心まで豊かになるラインナップです