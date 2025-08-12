ダイアナの絵画シリーズが新作登場♡芸術×ファッションの秋支度

芸術の秋、足元からときめいてみませんか♡レディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」から、人気の「絵画シリーズ」が25Autumn/Winter Collectionとして新登場♪国立西洋美術館の収蔵作品からインスピレーションを受けたパンプスやスニーカー、バッグ、傘などが揃い、まるで美術館を歩くような気分に。売り上げの一部は国立美術館へ寄付される、心まで豊かになるラインナップです。

ダイアナの絵画シリーズに新作登場

ダイアナの人気企画「Masterpiece painting #絵画シリーズ」が、2025年秋冬コレクションとして帰ってきました。

今回は国立西洋美術館の所蔵作品から、「モネの睡蓮」「ルノワールのばら」「ゴッホのばら」など5作品を厳選。

ポール・シニャック《サン＝トロぺの港》

ピエール＝オーギュスト・ルノワール《ばら》

クロード・モネ《睡蓮》

コルネリス・デ・ヘーム《果物籠のある静物》

アイテムにはそれぞれの名画の世界観が丁寧に表現されており、芸術を纏うような感覚を楽しめます。売り上げの一部が独立行政法人国立美術館へ寄付される点も、嬉しいポイント♪

芸術を纏う♡充実のアイテム展開

Heel Pumps

Flat Pumps

今回のコレクションでは、様々なスタイルに合わせやすい5アイテムを展開。

パンプスはヒール高5cmのHeel Pumps（MR15132／17,050円）と2cmのFlat Pumps（FA42140／17,050円）で、それぞれ21.5～25.5cmのサイズ展開。

Sneakers

厚底仕様のSneakers（IF45582／18,700円）はカジュアル派にも◎。

Bag

All-Weather Umbrella

さらに、上品なミニBag（AS5636／18,700円／W18.5×H16×D11）と、全天候対応の傘（BCUM015／4,950円）もラインナップ。芸術の秋にぴったりの逸品が揃っています。

全国のダイアナ店舗で発売スタート

発売は2025年8月7日(木)より、全国のダイアナ店舗と公式WEBSHOP（dianashoes.com）で。WEBSHOPは10:00から販売がスタートします。名画を日常に取り入れられるチャンス、お見逃しなく。

芸術とファッションが出会う秋♡

名画を足元に、そして日常に取り入れる贅沢を楽しめる「ダイアナ」の絵画シリーズ。

クラシカルな装いはもちろん、カジュアルなコーディネートにも取り入れやすいラインナップで、秋のおしゃれをアップデートしてくれます。

アートとファッションの架け橋となるこのコレクション、ぜひチェックしてみてくださいね♡