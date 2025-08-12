[故障者情報]レノファ山口FCは12日、DF亀川諒史が右膝内側側副靭帯損傷および右内側半月板損傷と診断されたことを発表した。加療期間に関しては選手によって前後するため、公表を控えるとしている。キャプテンを務める亀川は2日のJ2第24節・藤枝MYFC戦で負傷。今季ここまでJ2リーグ戦17試合、天皇杯1試合に出場していた。