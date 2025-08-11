アスレティック・ビルバオとのテストマッチに3-0と勝利したアーセナル。なかでも期待のストライカーとして加入したスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュに待望のゴールが生まれたことは注目に値する。ギェケレシュは先発出場すると、33分にマルティン・スビメンディのクロスに頭で合わせ、ゴールを奪った。ポルトガルではヘディングでのゴールが少なかったことが懸念材料として挙げられていた同選手だが、頭でもしっかり決