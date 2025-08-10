»Å»ö¤Ë²È»ö¤Ë°é»ù¡Ä1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿´¤âÂÎ¤â¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´èÄ¥¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·ºî¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¡Ømeshimase¡Ê¥á¥·¥Þ¥»¡Ë¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥¨¥×¥½¥à¥½¥ë¥È¤ä¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤êÈþÈ©¤È¤Ý¤«¤Ý¤«È¯´À¤ò³ð¤¨¤ë¡Ömeshimase ¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È ¥¹¥Ñ ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ ¥¨¥×¥½¥à¥½¥ë¥È¡ß¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥àÇÛ¹ç meshimase ¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È ¥¹¥Ñ ¥ê¥é