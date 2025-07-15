Discordが、オプトイン型の報酬型広告フォーマットである「クエスト」を通じて獲得できるバーチャル報酬「Orbs」の正式リリースを発表しました。OrbsはNitroクレジットや限定プロフィールバッジなどのアイテムと交換可能です。プレイで報酬を獲得: クエストを完了して、Orbsを獲得して、素敵なアイテムを手に入れましょう。https://discord.com/blog/discord-orbsDiscord Orbs FAQ - Discordhttps://support.discord.com/hc/ja/art