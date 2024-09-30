エステに行く時は、洗顔料で落とせるくらいの軽いメイクで仕上げる。眉マスカラやマスカラ、アイラインは、施術時間に影響を与えかねないので、しないのが安心！でも道中、どすっぴんも抵抗があるので、私なりの最低限メイクを今回はやってみました！皆さんはどんな感じのメイクをされますか？Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCyAhTfNiXnzV6c4GaB0pg6g Instagramhttps://www.instagram.com/chansan_makeup/