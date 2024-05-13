若者の取り込みが課題となっている生活に身近なコンビニ。大きなカギを握るのが「韓国コスメ」です。【写真を見る】「間に合わせ」から「若者ターゲット」に韓国コスメやアパレル…広がるコンビニの若者対策【Nスタ解説】ローソンの韓国コスメに“若者殺到”なぜ若者をターゲットに?井上貴博キャスター:ローソンでは、人気韓国コスメブランド「rom＆nd」とコラボし、新ブランドの「＆nd by rom＆nd」が販売されてい