◆スターバックス新作「おさつ バター フラペチーノ(R)」!バターとはちみつがじゅわっとしみ込む焼き芋をイメージスターバックスから、バターとはちみつがじゅわっとしみ込む焼き芋をイメージした「おさつ バター フラペチーノ(R)」が登場。2023/9/1(水)〜10/10(火)まで、全国のスターバックス店舗にて限定発売される。今秋は「Harvest Autumn -Everyone is an Artist-」(この秋は、みんながアーティスト)をコンセプトに、