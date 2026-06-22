イオンイーハート『おひつごはん四六時中』「夏限定うなぎメニュー」を6月24日より販売開始！

イオン株式会社

株式会社イオンイーハート(所在地:千葉県千葉市、代表取締役社長:奥野善徳、以下当社)が運営する

日本最大のだし茶漬け専門チェーン 『おひつごはん四六時中』(以下、当店)では、夏限定のうなぎメニューを2026年6月24日(水)より販売いたします。

当社は、食を通じて季節を感じていただける旬素材を取り入れた期間限定メニューを展開しております。

今年も土用の丑の日を迎えるにあたり、『おひつごはん四六時中』では、日本の食文化として親しまれてきた“うなぎ”を、おひつごはんならではの楽しみ方で味わっていただける期間限定メニューをご用意しました。「うなぎの花籠」は、おひつごはんと麺を一度に味わえる定番の花籠仕立てで、うなぎおひつごはんをはじめ、うなとろミニそばや、うなぎの酢の物などを盛り込み、少しずつ色々なうなぎの味わいをお楽しみいただける一品です。うなぎは白焼きにした後、三度たれ焼きを行い、香ばしくふっくらと焼き上げ、まずはそのままうなぎの旨みを味わい、次に山椒やねぎ、わさびなどの薬味で風味の変化をお楽しみいただき、最後は特製だしをかけて、ひつまぶしのように食べ進める楽しさも体験いただけます。

また、今年の夏は土用の丑の日が1回限りとなる特別な機会に合わせ、うなぎを思う存分味わえる限定メニューとして、「満足盛り！桶うなぎ」もご用意しました。うなぎ約1尾分(約240g)を桶いっぱいのごはん(約440g)に豪快に盛り付けた、1人前とは思えない圧倒的なボリュームが魅力の一品で、店内提供は全国22店舗限定、テイクアウト・デリバリーは全店にて展開いたします。土用の丑の日にあわせ、さまざまな食べ方で楽しむうなぎの魅力と満足感を、この夏限定メニューとしてお届けいたします。

うなぎの花籠

販売価格：2,490円(税込2,739円)

うなぎおひつごはんに、うなとろミニそばや酢の物などを彩り豊かに盛り込んだ花籠仕立ての一品。締めには、当店自慢の“特製だし”をかけ、ひつまぶし風にお愉しみいただけます。

※「うなぎの花籠」は一部店舗で膳仕様の「夏のうなぎ膳」でご提供いたします。

（写真はイメージです）満足盛り!桶うなぎ（1人前）

販売価格：3,990円(税込4,389円)

うなぎ約1尾分（約240g）を桶いっぱいのごはんに豪快に盛り付けた、迫力の一品。

思う存分うなぎを味わえる、食べ応え抜群の満足メニューです。締めには、当店自慢の“特製だし”をかけ、ひつまぶし風にお愉しみいただけます。

※「満足盛り!桶うなぎ」の店内提供は22店舗限定です。(テイクアウト・デリバリーは全店実施)

（写真はイメージです）

□販売期間：2026年6月24日(水)～2026年8月4日(火)

□対象店舗：全国のレストラン『おひつごはん 四六時中』

※販売状況により終了日が前後する場合がございます。

詳細はこちら :https://www.aeoneaheart.co.jp/special/eel2026smr/

おひつごはんの愉しみ方

おひつごはんの愉しみ方

当社は、今後も「『食』を通じて世界中を笑顔にする」という経営理念のもと、お客さまの笑顔のためにさまざまな取り組みを推進してまいります。

公式サイト：https://www.aeoneaheart.co.jp/