夏の新企画展『はてな展』が西武渋谷店にて開催！『いい人すぎるよ展』『そういうことじゃないんだよ展』などを作るentakuからお知らせです

株式会社ENTAKU produce

ENTAKU produceは、体験型展示会『はてな展』を、2026年6月27日（土）から9月30日（水）まで、西武渋谷店 B館地下1階にて開催いたします。

『はてな展』は、みんなの違いや同じを集めて、視覚化する体験型の企画展です。



たくさんの質問と回答を通して、自分と他者の感覚の違いや共通点を楽しむ体験型展示です。来場者は、それぞれの問いに対して自分なりに考えたり、答えを選んだりしながら会場を巡ります。自分だけでなく「みんな」はどう答えたのかを知ることで、感覚の違いや意外な共通点を楽しむことができます。

？？？はてな展とは？？？

1. 自分の中の基準や価値観が見えてくる！たくさんの「はてな」

誰にでもあるようで、実は人によって少しずつ違う「ふつう」。本展では、そんな曖昧な感覚に対して、

たくさんの問い（はてな）が投げかけられます。

普段は言葉にしない感覚も、問いとしき合ってみると、自分の中の基準や価値観が見えてきます。

2. 「みんな」の回答が楽しい！みんなが視覚化される展示体験

『はてな展』では、問いに対する「みんな」の回答が展示になっていきます。

自分の答えが多数派なのか、少数派なのか。想像していた結果と近いのか、まったく違うのか。

回答が可視化されることで、ひとつの問いから会話や発見が広がっていきます。

3. 一緒に来た人と話すのが楽しい！会話型の体験展示

誰かと一緒に展示を巡ることで、「これどう思う？」「私はこっちだった」「みんな意外とそうなんだ」と、自然に会話が生まれます。



ひとりで自分の感覚を見つめるのも、誰かと違いを楽しむのも、『はてな展』ならではの体験です。

？？？開催概要？？？

はてな展

チケットサイト(https://entaku.ticket-store.jp/pages/hatena-2026) https://entaku.ticket-store.jp/pages/hatena-2026

会場：西武渋谷店 B館地下1階

会期：2026年6月27日（土）～2026年9月30日（水）



営業時間

10:00～21:00

※最終入場 20:00

※最終日のみ10:00～20:00、最終入場18:30



入場料

平日：1,800円

休日：2,100円

小学生以下：無料

オプション料金

実はあなたは【???】診断（ステッカー付き）：400円

割引

障がい者手帳をお持ちの方：500円割引 ※ご本人および介助者1名まで対象

主催

entaku

企画・制作

entaku + 博展 + アドブレーン

？？？entakuとは？？？

体験クリエイティブチーム。展示会、飲食店、キャラクターなど、さまざまな体験を企画・制作しています。

【過去制作企画例】



企画展

いい人すぎるよ展/そういうことじゃないんだよ展/やだなー展/インサイド・ヘッドすぎるよ展/みんなどんな感じ？展/微わかる展/

飲食店

JANAI COFFEE/JANAI GAMES/JANAI HOTEL/友達がやってるカフェ/ME ME COFFEE/G-CHA & Ba-CHA

お問い合わせ先：

ENTAKU produce

info@entaku.co.jp