Mesabi Metallics¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¸¢±×¤Î°ìÉô¤ò2²¯6,500Ëü¥É¥ë¤ÇÇäµÑ

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¥ß¥Í¥½¥¿½£¥Ê¥Ã¥·¥å¥¦¥©ー¥¯, 2026Ç¯6·î3Æü /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC(Mesabi Metallics)¤Ï¡¢Essar Group¤¬»Ù±ç¤¹¤ëThe Metals Royalty Company Inc.(TMCR)¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¸¢±×¤Î50%¤òÁí³Û2²¯6,500Ëü¥É¥ë¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï5²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£TMCR¤È¤Î¼è°ú¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1²¯3,250Ëü¥É¥ë¤º¤Ä¡¢2¤Ä¤Î¥È¥é¥ó¥·¥§¤ËÊ¬¤±¤Æ´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î¥È¥é¥ó¥·¥§¤Ï2026Ç¯6·î1Æü¤Ë¥¯¥íー¥º¤·¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥·¥§¤Ï60Æü°ÊÆâ¤Ë¥¯¥íー¥º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜ¼è°ú¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¡¢Mesabi Metallics¤Îº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Mesabi Metallics is developing a state-of-the-art DR-grade iron ore mine and pellet plant in Nashwauk, Minnesota.
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