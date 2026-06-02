IT・ゲーム業界経験者の約6割が品質管理・デバッグに「課題や悩みあり」と回答。課題のトップは「テスト時間の不足」で約56％

株式会社NEXER

■IT・ゲーム業界における品質管理の現場、実態はどうなっている？

スマートフォンアプリや業務システム、ゲームなど、私たちの生活はさまざまなソフトウェアに支えられています。便利に使える一方で、ひとたび不具合が発生すると、業務が止まったり、ユーザーからの信頼を損なったりする可能性があります。

その品質を支えているのが、品質管理やデバッグ（プログラムの不具合を見つけて修正する作業）を担当する人たちです。では、IT・ゲーム業界の現場で働く人たちは、自社の品質管理体制をどのように感じ、どのような課題を抱えているのでしょうか。

ということで今回はQエースと共同で、事前調査で「IT・ゲーム業界で働いたことがある」と回答した全国の男女30名を対象に「IT・ゲーム業界における品質管理の重要性」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとQエースによる調査」である旨の記載

・株式会社Qエース（https://q-ace.co.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://q-ace.co.jp/column/it・ゲーム業界経験者の約6割が品質管理(https://q-ace.co.jp/column/it%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%A5%AD%E7%95%8C%E7%B5%8C%E9%A8%93%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B4%846%E5%89%B2%E3%81%8C%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83/https://q-ace.co.jp/column/it%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%A5%AD%E7%95%8C%E7%B5%8C%E9%A8%93%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B4%846%E5%89%B2%E3%81%8C%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83/)・デバッ/(https://q-ace.co.jp/column/it%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%A5%AD%E7%95%8C%E7%B5%8C%E9%A8%93%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B4%846%E5%89%B2%E3%81%8C%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83/https://q-ace.co.jp/column/it%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%A5%AD%E7%95%8C%E7%B5%8C%E9%A8%93%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B4%846%E5%89%B2%E3%81%8C%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83/)）へのリンク設置

「IT・ゲーム業界における品質管理の重要性に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月1日 ～ 5月7日

調査対象者：事前調査で「IT・ゲーム業界で働いたことがある」と回答した全国の男女

有効回答：30サンプル

質問内容：

質問1：あなたの職場では、品質管理やデバッグの体制は整っていましたか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：品質管理やデバッグは、社内でどのくらい重要視されていましたか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：品質管理やデバッグを外部に委託したことはありますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：品質管理やデバッグに関して、課題や悩みはありますか？

質問8：どのような課題ですか？（複数回答可）

質問9：どのような課題か具体的に教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■53.3％が、勤務先の品質管理・デバッグ体制は「整っている」と回答

まず、勤務先の品質管理やデバッグの体制が整っていたかどうかを聞いてみました。

その結果「ある程度整っている」が30.0％で最も多くなりました。

次いで、「十分に整っている」が23.3％、「やや不足している」が23.3％、「不足している」が13.3％、「わからない」が10.0％となっています。

「十分に整っている」「ある程度整っている」を合わせると53.3％となり、半数以上の方が品質管理・デバッグ体制は整っていたと感じていることがわかりました。

一方で、「やや不足している」「不足している」を合わせると36.6％となり、体制に不安を感じていたことも明らかになっています。

それぞれの回答理由を聞いたので、一部を紹介します。

「十分に整っている・ある程度整っている」と回答した方

・プロジェクトの進行の際に定期的なコードレビューやテストなどが行われているため。（30代・男性）

・色々とツールの精査がされていた為。（30代・男性）

・時々障害が起きていたから完璧ではない。（20代・女性）

「やや不足している・不足している」と回答した方

・属人化で手順がドキュメントに起こされていないことが多々あり、品質にばらつきがあるから。（30代・男性）

・人手が足りないから。（40代・男性）

・スタッフが足りない。（50代・男性）

・品質データは、明らかに悪いが、顧客を安心させるために、不正に改ざんばかりしている。いい加減なので、体制は全く整っていないと思う。（40代・男性）

体制が「整っている」と回答した方からは、定期的なコードレビューやテストの実施、ツールの精査など、組織として品質を担保する仕組みがあるという声が挙がりました。

一方で、「不足している」と回答した方からは、属人化や人員不足を課題に挙げる声が多く見られます。手順が個人の経験や判断に頼られ、ドキュメント化されていないことが、品質のばらつきにつながっている現場もあるようです。

■96.7％が、勤務先の品質管理やデバッグは「重要視されている」と回答

続いて、品質管理やデバッグが社内でどの程度重要視されていたかを聞いてみました。

その結果「非常に重要視されている」が66.7％で最も多くなりました。

次いで、「やや重要視されている」が30.0％、「まったく重要視されていない」が3.3％となっています。

「非常に重要視されている」「やや重要視されている」を合わせると96.7％にのぼり、ほとんどの回答者が、品質管理やデバッグは職場で重要な業務として扱われていると感じていることがわかりました。

重要視されている理由を聞いたので、一部を紹介します。

重要視されている理由

・品質が直接的に顧客満足度や信頼に繋がるため。（30代・男性）

・間違いが許されないので、しっかり行うのが決まりです。（50代・男性）

・継続して仕事を受注するためです。（50代・男性）

・障害の原因になるから。（20代・女性）

・お客様との信頼関係に直結するものであり、仕事をする上での大前提であると捉えているから。（30代・男性）

「重要視されている」と回答した方からは、顧客満足度や信頼関係への影響を挙げる声が多く見られました。

また、「継続して仕事を受注するため」という声もあり、品質管理やデバッグが単なる確認作業ではなく、事業の継続や顧客との信頼構築にも関わる重要な業務として捉えられていることがうかがえます。

■36.7％が、品質管理やデバッグを外部に「委託したことがある」と回答

続いて、品質管理やデバッグを外部に委託した経験があるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」が36.7％、「ない」が63.3％となりました。

約37％が外部委託の経験を持っている一方で、多くの現場では、品質管理やデバッグを社内で完結させていることがわかります。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「ある」と回答した方

・社内のリソースが不足しているため。（30代・男性）

・社員数があまりにも少なかったので。（40代・男性）

・経費の削減や第三者視点を入れようと思ったからです。（50代・男性）

「ない」と回答した方

・社内で完結していたから。（20代・女性）

・費用が高額になる点や内製化で賄えるため。（30代・男性）

・責任を100％とってくれないから。（50代・男性）

外部に委託したことがある方からは、社内のリソース不足を補うため、または第三者の視点を取り入れて品質を高めるためといった理由が挙がりました。

一方で、委託したことがない方からは、コスト面への懸念や、社内で対応できていること、外部に任せた場合の責任の所在に不安があるといった声が見られました。

品質管理やデバッグを外部に委託するかどうかは、企業の規模や人員体制、業務内容によって判断が分かれているようです。

■60.0％が、品質管理やデバッグに「課題や悩みがある」と回答

続いて、品質管理やデバッグに関して課題や悩みを抱えているかを聞いてみました。

その結果「ある」が60.0％、「ない」が40.0％となりました。

半数以上の方が、品質管理やデバッグの現場で何らかの課題に直面していることがうかがえます。

「ある」と回答した方に、具体的にどのような課題かを聞いてみました。

最も多かったのは「テスト時間の不足」で55.6％でした。

次いで「人員不足」が50.0％、「開発スケジュールとの兼ね合い」が44.4％となりました。

時間、人手、スケジュールの3つが、品質管理の現場を悩ませる大きな要因になっているようです。

具体的にどのような課題があるかも聞いてみたので、一部を紹介します。

どのような課題か具体的に教えてください。

・人員などの社内のリソースが不足している事。（30代・男性）

・どこまでテストすべきかの線引き。（30代・男性）

・時間が足りない。（40代・男性）

・作業分量とそれにあてる人員がバランスとれていない。（50代・男性）

・異常データが発生したときの動作確認。（50代・男性）

・基準とその周知徹底次第で担当者の判断に差が出ることです。（50代・男性）

具体的な声を見ると、人員不足や時間不足を課題に挙げる内容が目立ちました。

納期を優先すればテストが不十分になりやすく、テストを徹底すればスケジュールに影響が出るという板挟みが、現場の悩みにつながっているようです。

また、「どこまでテストすべきかの線引き」や「基準によって担当者の判断に差が出る」といった声もありました。品質基準を明確にし、関係者間で共通認識を持つことが、現場の負担軽減につながるのではないでしょうか。

■まとめ

今回の調査では、IT・ゲーム業界における品質管理やデバッグの実態が明らかになりました。半数以上が「体制は整っている」と感じている一方で、約37％は不足を感じており、60％が現場で何らかの課題を抱えていることがわかりました。

とくに大きな課題として挙がったのは、「テスト時間の不足」「人員不足」「開発スケジュールとの兼ね合い」です。限られた時間や人員の中で品質を担保しなければならない難しさが浮き彫りになっています。

ソフトウェアの品質は、ユーザーからの信頼やビジネスの継続性に直結する重要なテーマです。社内体制の整備だけでは対応が難しい場合は、必要に応じて外部の専門知見を活用することも、品質を守るための有効な選択肢となるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

今回ご紹介した調査結果は、株式会社NEXERとQエースによる共同調査に基づいております。 本調査の内容を引用・転載される際は、出典元であるこちらの記事へのリンク設置をお願いいたします。

（記事リンクはこちら(https://q-ace.co.jp/column/it%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%A5%AD%E7%95%8C%E7%B5%8C%E9%A8%93%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B4%846%E5%89%B2%E3%81%8C%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83/)）

【株式会社Qエースについて】

所在地：〒600-8490 京都府京都市下京区立中町495番地 大宮MOMOビル4階

代表取締役：鳥居 良司

事業内容：ソフトウェアデバッグ・品質保証事業、ゲームカスタマーサポート事業、ECカスタマーサポート事業、労働者派遣事業、職業紹介事業

URL：https://q-ace.co.jp/

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア

URL：https://www.nexer.co.jp