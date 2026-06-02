株式会社ウチコミ(本社：東京都新宿区、代表取締役：大友 健右)は、賃貸経営にまつわる“裏話”コンテストを全国の大家会員を対象に実施しました。





大家さんの裏話コンテスト





■コンテスト概要

名称：大家さんの裏話コンテスト

内容：賃貸経営における

「実体験から他の大家さんたちに注意喚起したいエピソード」

期間：2026年2月20日～3月22日

対象：ウチコミ！大家会員

方法：株式会社ウチコミによるインターネット調査









■裏話サマリー

・善意で貸した結果…返金要求トラブルの全記録

・家賃滞納の膠着状態を崩した“意外なアプローチ”

・“紹介だから安心”が招いた、まさかの失敗

・好青年の入居者に、ある日警察から…

・法人入居で初めて気づいた、消費税の落とし穴

…etc.









■入賞エピソード

入賞したのは以下のエピソードです。





・入賞(1)

『善意で貸した結果…返金要求トラブルの全記録』‐坂本さん(40代・男性)





不動産仲介会社のSさんから、「子供が6人いる生活保護受給者のシングルマザー(Aさん)に戸建てを貸したい」という紹介を受けました。行政の支援もあり、支払い能力に問題はないとの説明を受け、私は支援のつもりもあって契約を承諾しました。しかし、これが一連のトラブルの始まりでした。





最初の違和感は、入居前日の下見で起こりました。事前に内見を済ませていたにもかかわらず、Aさんから「部屋が汚い」と激しいクレームが入ったのです。その場には、保証人である別れた元夫が同行していました。元夫は「自分はリフォーム関係の仕事をしているからチェックに来た」と言っていましたが、住む予定のない人間がわざわざ立ち会うことに強い不信感を抱きました。Sさんに相談しても「どうしましょうか」と困惑するばかりで要領を得ず、結局、私が費用を負担して再清掃を手配しました。





入居からわずか1ヶ月後、私の自宅宛にAさんから直接「解約通知書」が届きました。その内容は、「清掃が不十分だったため、引越費用、仲介手数料、敷金、礼金、鍵交換代など、初期費用の全額を返還せよ。応じなければ法的措置をとる」という身勝手なものでした。





私は自ら弁護士に相談しました。すると、「初期費用は市役所から出ているため、本人に金銭的な損害はないはず。返還金を受け取り、そのまま着服するのが目的だろう。おそらく同様の手口を繰り返している常習犯だ」という指摘を受けました。さらに、保証人である元夫の勤務先を調べたところ、厚生年金の登録もなく、実体のない幽霊会社であることが判明しました。





その後、Aさんとのやり取りは支離滅裂なものとなりました。不動産会社を通じて「実はもう住んでいない」と聞き、残置物確認のために立ち入りを打診すると、「契約期間内なので不法侵入だ」と拒絶されました。自ら解約通知を送っておきながら、「そっちが勝手に解約したんだろう」と責任転嫁するメールが届くなど、対話が成立しない状態が続きました。





私は警察に相談したうえで、Aさんに対し「解約通知書で示された期限(〇月〇日)以降の立ち入りは、不法侵入として即座に通報する」と通告しました。期限後に物件を確認すると、室内はキッチンやトイレを中心に油性汚れがベッタリと付着しており、明らかに故意に汚された形跡がありました。また、生活保護受給者には不釣り合いなブランド物のキャリーバッグが残されていました。弁護士によれば、これも「勝手に処分した」として損害賠償を請求するための罠だろうとのことでした。引き取りを求めると、Aさんは「検討します」と曖昧な返答を繰り返し、最後には「怖いのでメールしないでください。警察に相談しています」と、こちらを悪者に仕立て上げる回答を寄せてきました。





騒動から3ヶ月後、裁判所から民事調停の呼び出し状が届きました。家賃2ヶ月分相当の返還を求める内容でした。調停の場でも、Aさんは「清掃がされていなかった」と主張し、調停委員からも一部返還を促されました。しかし、私は「1年未満の解約は違約金が発生すること」「退去時の清掃代は契約書に明記されていること」を盾に、返還義務がないことを毅然と主張しました。結果、調停は不成立となり、一円も返還せずに済みました。





最後まで、Sさんや不動産会社が頼りになることはありませんでした。善意を悪用しようとする人間と、専門知識を持ちながら無力な仲介者。その間に挟まれ、自分の身を守れるのは、自身の知識と毅然とした態度だけであると痛感した出来事でした。









・入賞(2)

『家賃滞納の膠着状態を崩した“意外なアプローチ”』‐ナオヤさん(40代・男性)





昨年11月に入居者の1人が家賃滞納をしているという話を管理会社経由で聞きました。

保証会社の規則上、3ヶ月滞納がないと「内容証明郵便」いわば督促状を送れません。しかし、いつも2ヶ月半遅れのタイミングで自分の都合で送金をしてくるとのこと。相手も規則を理解しているかのように督促を逃れているような感じです。





その後は保証会社と直接連絡を取るようにして状況確認をするようにしています。保証会社も本人とは全く連絡がつかず、何度か訪問しても会えずとのこと。(訪問時間も午前、夕方、夜間などばらけさせている)

「緊急連絡先」にはお姉さんの番号があるがそちらも音信不通。会社勤めであれば職場に連絡という手段もあるが、あいにく個人事業主とのこと。





大家の方でできることは限られていて、自力救済でもしたら大家が訴えられるので、あとは保証会社に丸投げ経過観察でもいいかなと思ったのですが、ずっとこのままでは困るし、保証会社からの立替もストップする始末。





そこで考えたのが、お姉さんの住所を聞き出して手紙を書いたらどうかと。手紙の趣旨は金銭的な催促よりも、「最近、連絡がとれていないので安否も含めてとても心配しています、何か困っていれば相談に乗ります」的な想いを込めて、2/23に手紙を手配しました。

因みに大家から直送ではなく、管理会社を経由しています。(管理会社を蚊帳の外にしては関係性にヒビが入るので)





2/28にやっと保証会社が本人と連絡が取れて「今後はしっかり支払っていきます」という話になりました。3/2に12～2月分の送金がありました。とはいえ、3月分が未納です。





滞納に理由についてはハッキリとは言わなかったですが、保証会社もケジメをつける意味で3/23までに未納分を支払わないと明け渡し訴訟に動くと釘を刺してくれました。

まだ完全に解決したわけではないですが、お姉さんから上手く手綱を引いてもらう事ができたので、手紙は効を奏したと実感してます。





なので再度お姉さんには連絡が取れたお礼の手紙と、滞納者本人にも連絡取れて安心した旨・穏便に解決できるように未納分もしっかり払うような手紙を各々手配しました。





まだ物件購入して一年足らずですが、まさか自分が経験するとは思わなかったです。最初はヤキモキしていましたが、ピンチをチャンスに変えるマインドチェンジができたので、ある意味この経験が財産となりました。









上記入賞者には、賞品として豪華カタログギフト約3万円分が贈られました。









■その他エピソード

他にも非常に興味深いエピソードを多数ご応募いただきました。

以下サイトにてご紹介しております。





【全国調査】実体験から注意喚起したい。賃貸・大家さんが経験した波乱万丈なエピソードを公開

https://uchicomi.com/uchicomi-times/category/investment/main/15375/









■実施背景とウチコミ！の取り組み

このコンテストは、普段は見えづらい「大家さんの実態」にフォーカスし、物件を“貸す側”と“借りる側”の相互理解を促進する目的で実施されました。





ウチコミ！は「大家さんと直接やり取りができる」仕組みを通じて、入居者と大家さん双方において、不透明な費用の排除や取引の明瞭化を実現し、安心で公正な賃貸契約を目指してまいります。









【株式会社ウチコミ 概要】

社名 ： 株式会社ウチコミ

代表者 ： 代表取締役 大友 健右

URL ： https://uchicomi.com/

本社 ： 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル18階

設立 ： 2012年7月

資本金 ： 2,500万円

事業内容： オーナーと入居希望者を直接つなぐプラットフォーム

「ウチコミ！」運営