株式会社フォルムは、2026年6月11日(木)に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される展示会「付加価値ある意匠デザインを実現するものづくり技術2026」に出展します。





ブースでは、フォルムが手がけたプロダクトの中から、利用者の起立や着座、歩行を助ける自立生活支援ロボット(名古屋大学)、産業用ヘルメット(ジェントス)、POPコンテナ(OXO)などの実績を紹介展示し、それらの製品のコンセプト、スタイリング、設計など、プロダクトデザインのプロセスをご紹介します。





名古屋大学 自立生活支援ロボット





名古屋大学の自立生活支援ロボットは、内閣府のムーンショット型研究開発制度によって推進され、大阪万博にも展示されました。









■ フォルムの強み

当社は、プロダクトデザインを中心に、市場調査、コンセプト立案、アイディア展開、スタイリング、さらに設計、試作、生産サポート、事業化まで、製品開発に関わる業務全般においてユーザーが求める製品作りを、40年にわたってサポートしてきました。





機能や使いやすさなどユーザーに関わる要素と、コストや生産性・成形性など企業に関わる要素を総合的に考慮し、実現可能でありながら魅力的な製品を生み出します。









■ イベント概要

イベント名： 付加価値ある意匠デザインを実現するものづくり技術2026

会期 ： 2026年6月11日(木) 10：30 ～ 17：00

会場 ： 東京都立産業貿易センター浜松町館 3F展示室

(東京都港区海岸1-7-1／JR浜松町駅より徒歩5分)

ブース番号： 13

主催 ： 日経ものづくり

ご来場の際は、下記URLより事前登録をお願いいたします。

https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/NXT/26/id2026/





付加価値ある意匠デザインを実現するものづくり技術2026