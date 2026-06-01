The Killers、Pepsi（R）提供「UEFAチャンピオンズリーグ決勝キックオフショー」を盛り上げる





世界中の数百万人のファンが、クラブサッカーシーズン最大の注目試合を前に披露された、伝説的ロックバンドによる見逃せないパフォーマンスを視聴

ハンガリー・ブダペスト, 2026年5月31日 /PRNewswire/ -- #PEPSIKICKOFFSHOW - 世界的スーパースターであるThe Killersが、ブダペストのPuskás Arénaで開催された、Pepsiが提供する今年の「UEFAチャンピオンズリーグ決勝キックオフショー（UEFA Champions League Final Kick Off Show）」において、ヘッドライナーとして圧巻のパフォーマンスを披露しました。



THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images.



Pepsi提供の「UEFAチャンピオンズリーグ決勝キックオフショー（UEFA Champions League Final Kick Off Show）」は、アーセナルFCとパリサンジェルマンによるサッカーシーズン最大の一戦の数分前に開催され、The Killersは、"When You Were Young", "Human", "All These Things That I've Done", そして "Mr Brightside".を含む数々のヒット曲や、スタジアムを沸かせるアンセムを披露しました。

The Killersは、クラブサッカー最高峰の舞台に象徴的な存在感をもたらし、スタジアムに集まった数千人の観客と世界中で視聴した数百万人のファンに忘れられない体験を提供するとともに、サッカーファンと音楽ファンを結び付けました。

The Killersは、2004年の名盤デビュー・アルバム『Hot Fuss』で世界の舞台に登場して以来、21世紀を代表する世界的に知られるロックアイコンとしての不動の地位を築いてきました。The Killersは、『Mr. Brightside』、『When You Were Young』、『Human』などのマルチプラチナ認定ヒット曲を生み出し、アルバム累計売上は3,500万枚を超えています。さらに最近では、8作目となるスタジオ・アルバムの制作に取り組んでいることを明らかにしており、世界各地で観客を熱狂させるパフォーマンスも控えています。

キックオフ前には、スタジアムの観客および世界中の放送視聴者に向けて、Sir David Beckhamがスクリーンに登場し、「準備はいいか？」と呼びかけ、ファンを驚かせました。Beckhamがジュークボックスにコインを投入し、The Killersのレコード盤が回り始めると、ピッチはネオンが輝く華やかな演出へと変貌を遂げ、バンドの故郷であるラスベガスに着想を得た大胆な映像演出と振り付けが披露されました。

スポーツと音楽の分野で長年の実績を持つPepsiは、2016年より「UEFAチャンピオンズリーグ決勝キックオフショー（UEFA Champions League Final Kick Off Show）」を開催しており、毎年、サッカーと音楽を融合させることで、壮大なエンターテインメント体験を創り上げています。本イベントは、Pepsiが長期的に展開するグローバルプラットフォーム「Pepsi Football Nation」を象徴する取り組みであり、ピッチ内外におけるフットボールカルチャーを称えるとともに、試合時間90分を超えた特別な瞬間を世界中のファンに届けています。

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THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images.



（日本語リリース：クライアント提供）

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