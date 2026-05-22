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たった72時間で人はどこまできれいになれるのかを検証「72時間 〜私だってきれいになりたい〜」YouTubeコンテンツを公開
5月23日(土)19時より、ヤーマン公式YouTubeにて4本の動画を順次公開
ヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2026年5月23日(土)19時より、「72時間 〜私だってきれいになりたい〜」を順次公開いたします。
本動画は、年齢やライフスタイルの異なる3名の女性に密着したドキュメンタリーです。製品との出会いを通して、 “自分らしい美しさ”を叶えていく過程をご紹介します。
動画内では、3名の女性の「きれいになりたい理由」や「個人が抱えるお悩み」にも着目。それぞれのライフスタイルに合わせた製品を使用していくことで、彼女たちがどのように変化していくのかにもご注目ください。
■企画の背景
ヤーマンは「すべての人には美しく輝く力がある」という哲学をもとに、日々、製品開発などの事業活動を行っています。
本企画は、生活者一人ひとりの「美しくなりたい」という想いに焦点をあて、製品を通して、美に真剣に向き合うことで生まれる前向きな気持ちや変化に密着しました。
動画を通して、多様なライフスタイルにあった美のあり方や可能性を発信してまいります。
■動画概要
72時間 〜私だってきれいになりたい〜
＜公開媒体＞
ヤーマン公式YouTube：https://youtube.com/@yaman0001?si=Ll-fyJwdVH96pzgU
＜特設サイト＞
https://www.ya-man.com/products/72hours/
※特設サイトは5月25日(月)以降にアップされます。
＜公開スケジュール＞
・30代 産後ママ編：2026年5月23日(土) 19時
・40代 働く女性編：2026年5月30日(土) 19時
・50代 美のプロ編：2026年6月6日(土) 19時
・総集編：2026年6月13日(土) 19時
■ヤーマン株式会社について
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
関連リンク
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
ヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2026年5月23日(土)19時より、「72時間 〜私だってきれいになりたい〜」を順次公開いたします。
本動画は、年齢やライフスタイルの異なる3名の女性に密着したドキュメンタリーです。製品との出会いを通して、 “自分らしい美しさ”を叶えていく過程をご紹介します。
■企画の背景
ヤーマンは「すべての人には美しく輝く力がある」という哲学をもとに、日々、製品開発などの事業活動を行っています。
本企画は、生活者一人ひとりの「美しくなりたい」という想いに焦点をあて、製品を通して、美に真剣に向き合うことで生まれる前向きな気持ちや変化に密着しました。
動画を通して、多様なライフスタイルにあった美のあり方や可能性を発信してまいります。
■動画概要
72時間 〜私だってきれいになりたい〜
＜公開媒体＞
ヤーマン公式YouTube：https://youtube.com/@yaman0001?si=Ll-fyJwdVH96pzgU
＜特設サイト＞
https://www.ya-man.com/products/72hours/
※特設サイトは5月25日(月)以降にアップされます。
＜公開スケジュール＞
・30代 産後ママ編：2026年5月23日(土) 19時
・40代 働く女性編：2026年5月30日(土) 19時
・50代 美のプロ編：2026年6月6日(土) 19時
・総集編：2026年6月13日(土) 19時
■ヤーマン株式会社について
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
関連リンク
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/