「.LIVE」・「ぶいぱい」の『APPLAND カードサプライVol.1』が5月20日（水）より販売開始！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、『APPLAND カードサプライVol.1』をAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

これまで販売してきた数々のコレクションカードにピッタリな、アップランド公式カードサプライアイテムが登場！APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年5月20日（水）12時から販売いたします。

■『APPLAND カードサプライVol.1』詳細

以下のアイテムを受注販売いたします。

※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。

▼コレクションカードローダー

価格：2,700円（税込）

種類：全1種

サイズ：約135×85mm

材質：アクリル、鉄

購入特典：コレクションカード1種（紙／約63×88mm）

▼コレクションファイル

価格：2,900円（税込）

種類：全1種

サイズ：約310×260mm

材質：PP、ABS／PC

ファイル：4穴式

リフィル：9ポケット×10枚

購入特典：コレクションカード1種（紙／約63×88mm）

▼カードホルダー

価格：2,500円（税込）

種類：全1種

サイズ：約85×120mm

材質：PVC、PU、亜鉛合金、鉄

購入特典：コレクションカード1種（紙／約63×88mm）

■販売概要

【販売期間】

2026年5月20日（水）12時00分～6月2日（火）23時59分

【発送時期】

2026年7月中旬～9月下旬頃

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

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【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

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【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

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