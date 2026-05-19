「.LIVE」・「ぶいぱい」の『APPLAND カードサプライVol.1』が5月20日（水）より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、『APPLAND カードサプライVol.1』をAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
これまで販売してきた数々のコレクションカードにピッタリな、アップランド公式カードサプライアイテムが登場！APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年5月20日（水）12時から販売いたします。
■『APPLAND カードサプライVol.1』詳細
以下のアイテムを受注販売いたします。
※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。
▼コレクションカードローダー
価格：2,700円（税込）
種類：全1種
サイズ：約135×85mm
材質：アクリル、鉄
購入特典：コレクションカード1種（紙／約63×88mm）
▼コレクションファイル
価格：2,900円（税込）
種類：全1種
サイズ：約310×260mm
材質：PP、ABS／PC
ファイル：4穴式
リフィル：9ポケット×10枚
購入特典：コレクションカード1種（紙／約63×88mm）
▼カードホルダー
価格：2,500円（税込）
種類：全1種
サイズ：約85×120mm
材質：PVC、PU、亜鉛合金、鉄
購入特典：コレクションカード1種（紙／約63×88mm）
■販売概要
【販売期間】
2026年5月20日（水）12時00分～6月2日（火）23時59分
【発送時期】
2026年7月中旬～9月下旬頃
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
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【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
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アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。
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