「.LIVE」・「ぶいぱい」の『APPLAND カードサプライVol.1』が5月20日（水）より販売開始！

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株式会社アップランド



　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、『APPLAND カードサプライVol.1』をAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。



　これまで販売してきた数々のコレクションカードにピッタリな、アップランド公式カードサプライアイテムが登場！APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年5月20日（水）12時から販売いたします。



■『APPLAND カードサプライVol.1』詳細

以下のアイテムを受注販売いたします。


※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。



▼コレクションカードローダー


価格：2,700円（税込）


種類：全1種


サイズ：約135×85mm


材質：アクリル、鉄


購入特典：コレクションカード1種（紙／約63×88mm）





▼コレクションファイル


価格：2,900円（税込）


種類：全1種


サイズ：約310×260mm


材質：PP、ABS／PC


ファイル：4穴式


リフィル：9ポケット×10枚


購入特典：コレクションカード1種（紙／約63×88mm）





▼カードホルダー


価格：2,500円（税込）


種類：全1種


サイズ：約85×120mm


材質：PVC、PU、亜鉛合金、鉄


購入特典：コレクションカード1種（紙／約63×88mm）





■販売概要

【販売期間】


2026年5月20日（水）12時00分～6月2日（火）23時59分



【発送時期】


2026年7月中旬～9月下旬頃



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



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【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


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【最後に・・・】


アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。


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