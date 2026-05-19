初夏にぴったり、りんごの香り広がるチルド紙パックフルーツティーが約25年ぶりに登場！ 自家抽出紅茶使用の「日東紅茶 りんご紅茶」2026年5月26日（火）より関東地区のファミリーマートにて期間限定発売

三井農林株式会社

日東紅茶ブランドを展開する、三井農林株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）は、約25年ぶりのチルド紙パック商品として、「日東紅茶 りんご紅茶」を、2026年5月26日（火）より関東地区のファミリーマートにて先行発売いたします。

■「日東紅茶 りんご紅茶」のこだわり

・茶葉の抽出から加工まで自社工場で一貫して行った紅茶エキスを使用し、香り高くすっきりとした味わいに仕上げました。

・りんごの香りと紅茶が調和した、次のひと口が楽しみになる味わいです。

・気分に合わせて選べる、４種類のパッケージで展開いたします。

■約25年ぶりのチルド商品発売！「日東紅茶 りんご紅茶」に込めた思い

1927年に日本初の国産紅茶ブランド「三井紅茶」（のちの「日東紅茶」）が誕生し、2027年で100周年を迎えます。当社では、この節目に向け、より多くのお客様に日東紅茶の魅力をお届けするために、さまざまな企画やコンテンツを準備しております。このたび、その取り組みの一環として、日東紅茶として約25年ぶりにチルド商品を発売いたします。

日東紅茶を知らない若い世代の皆さまにも、気軽に手に取っていただきたい--そんな思いから、すぐに飲んで楽しめるチルドタイプの紅茶商品の開発に着手しました。100年の歴史の中で培った経験と技術を活かしながら、現代のライフスタイルに合わせた風味設計やパッケージ、サイズ感にもこだわり、ひと口で、日東紅茶の”今”を感じていただける味わいに仕上げています。

勉強や仕事の合間、友人とのひととき、音楽や動画を楽しむ時間など、さまざまなシーンのお供としてお楽しみください。

100周年へ向け、私たちは「次の100年」をつくる第一歩として、この「日東紅茶 りんご紅茶」で、新しい出会いを育んでまいります。

はじめましての方にも、ずっと好きでいてくださった方にも、これからも日東紅茶はTEAの「もっと」を探求し、ワクワクをお届けしてまいります。

■商品概要

【商品名】日東紅茶 りんご紅茶

【内容量】500ml

【荷姿】20本

【希望小売価格】130円(税抜)

【JANコード】4902831720170

【販売地域】関東地区のファミリーマートにて先行発売

※画像はイメージです。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

■日東紅茶について

『TEAの「もっと」を創り出そう。』

三井農林株式会社が展開する主力ブランド「日東紅茶」は、1927年（昭和2年）に日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として誕生しました。その後、「日東紅茶」に改称し、「紅茶の美味しさを、もっと多くの方に伝えたい。」、「安心の品質を、もっと手頃な価格でお届けしたい。」という思いから、国内への紅茶の普及に努めてまいりました。現在も時代の変化に合わせて、紅茶だけにとどまらない『TEA』の持つ多様性を活かし、次々と新しいラインナップを送り出しています。

2027年に迎える日東紅茶100周年に向け、ワクワクする気持ちを胸に、TEAを携え、多くの皆様と出会えるようなさまざまな企画やコンテンツを準備しております。

日東紅茶 公式ウェブサイト ：https://www.nittoh-tea.com/

■三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

三井農林株式会社 公式ウェブサイト：https://www.mitsui-norin.co.jp/