来場者の“2人に1人”が参加！ 東洋ルースにて「推し色小瓶を作るワークショップ」を緊急開催ほぼ告知なしにもかかわらず大好評、連日ほぼ満席で開催

株式会社東洋

「笑顔創造」を企業理念とする株式会社東洋（本社：埼玉県桶川市、代表取締役：中村秀夫）が運営する、日本最大級のルースショップ 東洋ルース は、2026年5月2日（金）～5月5日（月）の4日間、自社販売会にて「推し色小瓶を作るワークショップ」を開催いたしました。

本ワークショップは、既存商品として人気を集める「推し色小瓶」を、お客様自身の手で自由に制作できる体験型企画として実施。開催前の大きな告知をほとんど行わない“緊急開催”にもかかわらず、多くのお客様にご来場いただき、連日ほぼ満席となる大好評のイベントとなりました。

■ワークショップ概要

開催日：2026年5月2日（金）～5月5日（月）

時間：10:00～18:00

料金：1本 1,000円（税込）

参加者は、用意されたさまざまなルース（宝石）から、自分の好みの色や形を自由に選び、世界にひとつだけの「推し色小瓶」を制作。

瓶に入る範囲であれば、何色を組み合わせても自由。単色だけでなく、複数の色を組み合わせた“理想の推し色”を表現できることから、多くのお客様に楽しんでいただきました。

今回のワークショップでは、合計68本の「推し色小瓶」が制作されました。これは、開催期間中にご来店・ご購入いただいたお客様のおよそ2人に1人が参加した計算となり、企画への高い関心と“推し活”需要の大きさを改めて実感する結果となりました。

■開催の背景

東洋ルースではこれまで、既製品として「推し色小瓶」を展開しており、赤・青・黄色・オレンジ・緑・水色・紫・ピンク・白・黒の全10色を販売してきました。これは、“推し活”を楽しむ方に向けて、本物の宝石を小瓶に閉じ込めた人気商品です。

一方で、お客様からは

「1色だけではなく、複数の色が混ざった推し色小瓶が欲しい」

「自分だけの組み合わせで推し色を表現したい」

という声を多数いただいておりました。

しかし、すべての組み合わせを商品として個別に用意することは難しく、今回“自分で作る”という形で理想を叶えられるワークショップを企画いたしました。

実際にお客様自身がルースを選ぶことで、より自由度が高く、より想いのこもった「推し色小瓶」を完成させることが可能になりました。

■親子・友人同士で楽しむ“推し活体験”

会場では、親子で一緒に制作する方や、友人同士で楽しむ姿が多く見られました。

今回の開催期間がゴールデンウィーク（GW）と重なったこともあり、家族でのお出かけや友人同士のレジャーの一環として参加される方が多く見受けられ、幅広い世代のお客様にお楽しみいただきました。

中には、アクリルスタンドなどの“推し”を実際に並べ、その色味を見ながらルースを選び、理想の推し色を追求するお客様も。

宝石の輝きと“推し活”が融合した、新しい楽しみ方として、多くの方にご好評をいただきました。

■次回開催は夏休み頃を予定

今回の大きな反響を受け、次回の開催は夏休み頃を予定しております。

より多くのお客様にご参加いただけるよう、今後も東洋ルースでは、“宝石をもっと身近に、推し活をもっと楽しく”をテーマに、体験型企画や新商品の展開を進めてまいります。

■推し色小瓶とは

「推し色小瓶」は、“推し活”を楽しむ方に向けて開発された限定ルース商品です。

推しのイメージカラーをテーマに、本物の宝石を小瓶に封入し、“推しへの想いを形に残す”ことができるアイテムとして人気を集めています。

初回販売では、販売開始直後からアクセスが集中し、人気色は数十分で完売、全色が同日中に完売するなど、大きな反響をいただきました。

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000024989.html)



■東洋ルースとは？

2019年3月29日～31日に大宮ソニックシティ（埼玉県）で開催した、第7回埼玉ミネラルマルシェへの出展が東洋ルースの展示会デビューでした。デビュー以来、毎月2回、全国各地で開催される宝石の展示会へ出展を続けております。現在、28の都道府県（北海道、山形県、秋田県、宮城県、新潟県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、長野県、静岡県、石川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、高知県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県※自社調べ）を踏破しております。

2024年11月29日にはオンラインストアをオープンいたしました。現在約800点数もの商品が出品されております。1石あたり2～300円の宝石もあり、展示会と同じく、お客様のお手にとって頂きやすい価格帯でルースを販売しております。



■東洋ルース、宝石鑑別士の紹介

中村 恵梨子（東洋ルース 仕入れ・鑑別担当）

2024年 世界最難関・世界最古のGem-A(英国宝石学協会)が認定する宝石学資格、『FGA（Fellow of The Gemmological Association of Great Britain＝英国宝石学協会特別会員）』を有する。

大学卒業後に宝石学を学び、『笑顔創造』を企業理念とする株式会社東洋へ入社。その後、東洋ルースで宝石の仕事に携わる。高い鑑別能力による、確かで価値のある宝石を、お客様へ届ける。

「宝石はみんなを笑顔にすることができるんです。私たち東洋ルースは『宝石で世界中を輝かせ笑顔溢れる世界を創ります』というビジョンを実現するために全力を尽くします。

今後とも東洋ルースをどうぞよろしくお願い致します。」

■裸石の日とは

「裸石の日」は、東洋ルースが宝石をジュエリーに加工する前の“裸石（ルース）”の魅力を広く知っていただくために、「裸石（はだかいし/ルース）」を8(はだか)14(いし)にかけて、8月14日に記念日を制定し、一般社団法人日本記念日協会に正式に認定を受けました。

■ルース/裸石（はだかいし）とは

ルースとは、一般的に指輪などにジュエリー加工される前の、カットが行われた宝石そのものの事を指します。そもそも宝石といえば、高級な宝飾店に何十・何百万円という金額で販売される形を強くイメージされがちですが、これには理由があります。素材となる金やプラチナの相場の高騰であったり、それらをデザイン：加工する技術者、ジュエリーを実際にお客様の元へ販売する販売員に支払われる人件費等、様々な工程を経て顧客の元へ渡るためです。ですが、宝石が製品になる前の状態『ルース』であれば、比較的安価な金額で宝石を手に入れる事が出来るのです。昨今のハンドメイドブームにより、自分でジュエリーの枠を製作したり、宝石を直接加工する人が増え、ルースの需要は広まって行きました。また、宝石業界用語でルースは「裸石（はだかいし）」と呼ばれる事もあります。

東洋ルースでは、毎回1万点以上の商品を展示会にお持ちしておりますが、ルースケースにそれぞれ価格が対応した色つきのシールが貼られていて、一目で価格帯が分かる仕組みとなっております。

東洋ルース公式ホームページ：https://www.toyo-loose.jp/

東洋ルースオンラインショップ：https://shop.toyo-loose.jp/

東洋ルース公式X

メイン：https://twitter.com/TOYO_Loose

オンラインショップ専用：https://x.com/TOYOLOOSE_staff

（※「なりすましアカウント」にご注意ください）



【会社情報】

会社名：株式会社東洋

本社所在地：〒363-0017 埼玉県桶川市西2丁目9-36 マメトラショッピングパーク2階

電話番号：048-578-7323

【本件に関するお問い合わせ先】

広報担当：金井愛実

東洋ルース窓口：048-578-7323

メールアドレス：toyo-press@toyo-egroup.jp