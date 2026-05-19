美少女！競馬！サッカー！乙女ゲーム！松竹ゲームズ流の”パンチ”解釈。松竹ゲームズ『BitSummit PUNCH』初公開タイトルを含む全6作品を一挙発表！

松竹株式会社

松竹株式会社ゲーム事業室（以降、松竹ゲームズ(https://game.shochiku.co.jp/ja/)）は、2026年5月22日(金)～24日(日)に京都・みやこめっせにて開催される日本最大級のインディーゲームの祭典『BitSummit PUNCH』に出展することを発表いたします。2度目のブース出展となる今年のBitSummitでは、松竹ゲームズがパブリッシングを担当する6タイトルの試遊が可能です。7月にリリースを控えた話題作『ヨグ=ソトースの庭』やフルボイスのイベントシナリオの追加が発表された最新作『Algorithm Prescription』に加え、初公開となる海外競馬シミュレーション『Rival Stars Horse Racing（ライバルスターズホースレーシング）』やフットボールイベント運営シミュレーション『COPA CITY（コパシティ）』などを出展いたします。

また昨年に好評を博したグッズ販売に加え、BitSummit限定の豪華ノベルティ配布や全タイトル合同プレゼント企画を実施予定。さらに松竹ならではのユニークな大型展示を行います。今年は一層とパンチの効いた松竹ブース【1F-B04】に、ぜひご注目ください！

■出展タイトル紹介

１．ヨグ=ソトースの庭

人造メイド、死神見習い、ドラゴン娘、斬霊師など、個性豊かでキュートな異形の少女たちを雇って、負債を抱えたホテルを経営しましょう！採掘や冒険・錬金術・レストラン経営、時にはSAN値（正気度）を削って一攫千金…！？あなたの判断とヒロインとの絆が結末を変える、魅惑で狂気なホテル経営シム×恋愛ADV。7月23日(木)に日本語版のアップデート・Nintendo Switchでの発売を予定している話題作です！現在Nintendo Switchパッケージ版の予約受付中！

【タイトル】『ヨグ=ソトースの庭』

【ジャンル】ホテル経営シミュレーション／恋愛アドベンチャー

【リリース日】2026年7月23日予定

【対応プラットフォーム】Nintendo Switch(TM) / Steam

https://store.steampowered.com/app/2194530/_/

【価格（税込）】Nintendo Switchパッケージ版：初回限定版4,400円／通常版2,970円

Nintendo Switchデジタル版：1,980円

Steam：1,300円

【プレイ人数】1名

【デベロッパー】Bone Nail

【パブリッシャー】Bone Nail, Shochiku

【公式サイト】https://game.shochiku.co.jp/lp/yogsothothsyard/

【日本語公式 X】https://x.com/YogSothoYard_JP

(C) Bone Nail, 2026. All rights reserved. Licensed & published by Bone Nail.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

２．Algorithm Prescription

完全AI管理都市『Xenoria』は自身を示す「共感スコア」で信頼や仕事、恋愛さえも決まってしまう。主人公はこの街で研修医として働きながら、自分自身と街の真実を追い求めていく――沼系恋愛サスペンス。現在PC向け無料版を好評配信中！さらに追加シナリオ（フルボイス）の実装も決定している注目の最新作です。

【タイトル】『Algorithm Prescription』

【ジャンル】ビジュアルノベル／恋愛シミュレーション

【リリース日】未定

【対応プラットフォーム】Steam

無料配信版：https://store.steampowered.com/app/4533090/Algorithm_Prescription_Demo/

製品版：https://store.steampowered.com/app/3227510/Algorithm_Prescription/

【価格】未定

【プレイ人数】1名

【デベロッパー】Shochiku

【パブリッシャー】Shochiku

【原案】松竹株式会社・Leona Software・GameBridge

【開発・販売】松竹ゲームズ

【公式X】https://x.com/algorithm_pre?s=20

(C)ALPr

３．Rival Stars Horse Racing（初公開）

伝説の牧場を継ぎ、血統を紡ぎ、自ら手綱を握る。本作は、複雑な遺伝システムによる配合から、戦略的な施設経営、そして躍動感あふれるレースや自由な乗馬まで、競馬のロマンを全方位で楽しめる究極の海外競馬シミュレーション。本格派の深みはそのままに、驚くほどカジュアルに。愛馬と共に伝説を築きましょう。5月28日(木)Nintendo Switch・Steamにて発売予定！今回が日本初のデモ展示となります。

【タイトル】『Rival Stars Horse Racing』

【ジャンル】海外競馬シミュレーション

【リリース日】2026年5月28日予定

【対応プラットフォーム】Nintendo Switch１／PlayStation(R)4、5／Xbox Series X|S／Xbox One

xbox：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/rival-stars-horse-racing/9n5lqk16str9

Steamhttps://store.steampowered.com/app/1166860/Rival_Stars_Horse_Racing_Desktop_Edition/?l=japanese

【価格】3,500円 ※一部プラットフォームにより異なる場合がございます。

【プレイ人数】1名

【デベロッパー】PikPok

【パブリッシャー】PikPok, Shochiku

(C)2026 Prodigy Design Limited. PikPok, PikPok Plus and Rival Stars are trademarks or registered trademarks of Prodigy Design Limited. All rights reserved.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

４．COPA CITY（初公開）

選手ではなく「都市」を操る、世界初のシミュレーションが登場！実在の都市を舞台に、名門クラブのメガイベントを成功へ導きましょう。インフラ整備や交通網の再編、さらには感情を持つ群衆の制御まで、舞台裏のすべてを統括。緻密な計画で、最高のキックオフを演出しましょう！6月17日(水)PlayStation5リリース予定！今回が日本初のデモ展示となります。

【タイトル】『COPA CITY』

【ジャンル】フットボールイベント運営シミュレーション

【リリース日】2026年6月17日予定

【対応プラットフォーム】PlayStation5

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10011541

【価格】5,600円

【プレイ人数】1名

【デベロッパー】Triple Espresso

【パブリッシャー】Triple Espresso, Shochiku

(C) 2026 triple espresso. All Rights Reserved.

５．夢幻桜楼閣

ダンジョンを進んでキャラクターを強化！本作は日本のインディーゲームチーム「電猫遊戯」が開発した、ローグライト3Dアクションゲームです。“かっこいい×可愛い！”双剣使いの褐色猫耳フード娘・レトラを操作して、夢幻のダンジョンに挑戦。ド派手な3Dアクション体験をお楽しみください。現在Steamにて無料体験版をリリース中！今回の試遊では最新のデモ版をプレイいただけます。

【タイトル】『夢幻桜楼閣』

【ジャンル】ローグライト3Dアクション

【リリース日】2026年予定

【対応プラットフォーム】PC（Steam）

https://store.steampowered.com/app/2991310/

【価格】未定

【プレイ人数】1名

【デベロッパー】Denneko Yuugi（電猫遊戯）

【パブリッシャー】Shochiku

(C) Denneko Yuugi. All rights reserved. Licensed to & published by Denneko Yuugi, Shochiku Co.,Ltd.

６．SONZAI：ソンザイ

世界で唯一、魔法が存在する町--クモトシへようこそ。本作は、奥深いストーリーとコンボを駆使したアクションを融合させた新感覚 RPG ゲームです。手描きアニメが彩る美しい世界で、人と人との繋がりが運命を変えるカギとなります。剣や銃を使いこなし、自分だけの戦い方をお楽しみください！2026年発売予定！



【タイトル】『SONZAI：ソンザイ』

【ジャンル】アクション／RPG

【リリース日】2026年予定

【対応プラットフォーム】PC（Steam）

https://store.steampowered.com/app/1380980/SONZAI/?l=japanese

【価格】未定

【プレイ人数】1名

【デベロッパー】2 Odd Diodes

【パブリッシャー】Top Hat Studios, Inc. , Shochiku

SONZAI ((C)) 2020 by 2 Odd Diodes. All Rights Reserved. Licensed exclusively to Top Hat Studios, Inc

■松竹らしさ全開の大型展示は2m超の「馬」！ウィッシュリスト登録で試乗体験可能

今回のBitSummitでは、「松竹×競馬ゲーム『Rival Stars Horse Racing』発売×午年」を記念して、歌舞伎の舞台に登場する「馬」の展示を行います。本タイトルをウィッシュリストに登録いただくと、試乗することができます！全長2m65cmのリアルな馬に乗れる貴重な機会にぜひご期待ください。さらにBitSummit限定の馬券風カードも配布予定です。ゲーム内容に加え、視覚的な面白さという点でもぜひご注目ください！

■各タイトルのノベルティ公開！BitSummit限定のオリジナルグッズを配布予定

会場では、出展タイトルのステッカーを配布いたします。さらに出展タイトルを試遊またはウィッシュリストに登録いただくと、BitSummit限定のオリジナルクリアファイルをプレゼント！ここでしか手に入らない各タイトルのデザインをご用意しております！

またこの度、全出展タイトルの合同キャンペーンとして「くじ引き企画」を実施いたします！A賞では各タイトルのA1タペストリーが当たります。その他にも豪華景品をご用意しております。松竹ゲームズの公式Xアカウント（ https://x.com/ShochikuGames?s=20 ）をフォローいただくと1回分くじを引くことができます。ぜひ松竹ブースにお越しいただき、お楽しみください！

※くじ引き企画は一般公開日（23日・24日）のみ実施予定

■『ヨグ=ソトースの庭』『MiSide : ミサイド』の公式グッズを再販！

さらに松竹ブースでは、昨年も大好評だった『ヨグ=ソトースの庭』『MiSide : ミサイド』の公式グッズのうち人気の商品を再販いたします。数量限定での販売となりますので、この機会をお見逃しなく！

■BitSummit PUNCH 概要

【日程】2026年5月22日(金)ビジネスデイ・5月23日(土)～24日(日)一般公開日

10:00～17:00

【会場】京都市勧業館みやこめっせ 3階第3展示場/1階第2展示場

【ブース番号】1F-B04

【主催】BitSummit 実行委員会/一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会/京都府

【公式サイト】 https://bitsummit.org/

2024年6月に松竹株式会社内のゲーム事業専門室としてスタート。PCおよびコンソール向けゲームを、日本やアジアを中心としたグローバル市場でパブリッシングしています。

https://game.shochiku.co.jp