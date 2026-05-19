スポーツ報知「2026年 馬トクPOG(秘)最終リスト」発売

株式会社報知新聞社

報知新聞社（代表取締役社長：長谷川剛）が運営する競馬専門サイト「馬トク」は、「2026年 馬トクPOG(秘)最終リスト」を全国の主要コンビニエンスストアのマルチコピー機にて発売しました。最終リストでは、馬トクスタッフが生産者・馬主・厩舎データはもちろん、血統、産駒成績、現場取材の感触まで徹底分析。その情報を独自に数値化し、“指名期待値”としてまとめました。掲載頭数は300頭。独自評価としてG～Cランクも掲載しており、POGドラフト直前の材料として活用いただけます。

※POG（Paper Owner Gameの略称）とは、参加者が仮想馬主として競走馬を選択し、その競走成績による獲得賞金を競う人気の競馬ゲームです。

■商品概要

商品名：2026年 馬トクPOG(秘)最終リスト

価格：1,000円（税込）

枚数：A4サイズ／両面印刷4枚

発売場所：全国の主要コンビニエンスストア・マルチコピー機

【そのほか発売中の馬トクPOG商品】

■馬トクPOGプリント2026（4牧場入り）

3厩舎（友道康夫厩舎、福永祐一厩舎、上村洋行厩舎）のレポート入り 600円

■馬トクPOGプリント2026（ノーザンＦ早来編）

栗東・友道康夫厩舎レポート入り 300円

■馬トクPOGプリント2026（ノーザンＦ空港編）

栗東・福永祐一厩舎レポート入り 300円

■馬トクPOGプリント2026（社台Ｆ・追分Ｆリリーバレー編）

栗東・上村洋行厩舎レポート入り 300円

■馬トクPOGプリント2026（大山ヒルズ編） 300円

■購入は各コンビニのマルチコピー機にて

https://umatoku.hochi.co.jp/feature/pog_print_service



【購入方法などの問い合わせ先】

電話：03-5830-1808（24時間受付)

◆馬トクとは

スポーツ報知が運営する競馬専門サイト。3種類の出馬表の他、馬トク指数、激走馬などの独自データを提供中。馬券作戦に不可欠な要素が満載です。出馬表の過去戦歴だけでなく、馬トク指数、激走馬、外厩情報が一目で分かります。IPAT連携の馬券購入補助機能など便利機能も搭載しています。また、POG大会も開催するなどすべての競馬ファンが楽しめるサイトになっています。

・馬トク

https://umatoku.hochi.co.jp/

・馬トク公式X

https://x.com/umatoku_hochi

・スポーツ報知 競馬取材班X

https://x.com/hochi_keiba