【とり鉄】5/20(水）～　とり鉄×英国No.1クラフトビールブランド『BREWDOG』期間限定のUKフェアを実施します！

KOZOホールディングス株式会社

『とり鉄』のご紹介

串焼きをメインにさまざまな鳥創作料理を提案する焼き鳥ダイニングです。

このたび、とり鉄では期間限定で『UKフェア』を実施いたします。

英国No.1*クラフトビールブランド『BREWDOG』とコラボした新メニューが5月20日より登場！英国パブをイメージした今だけのメニューを存分にお楽しみください。

”*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25”

◆販売開始日 2026年5月20日（水）

※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。

※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。

スパイスの効いたジューシーなチキンと、サクサク食感の小鯛フライ。ホクホクのポテトと一緒に楽しめる、ボリューム満点のパブ定番プレート。パンクIPAとの相性は抜群です。

●欲張りブリティッシュプレート

（スパイシーチキン＆フィッシュ＆チップス)

1,280円(税込1,408円)

甘みと酸味が絶妙に絡み合うハニーマスタードで仕上げた、あと引く美味しさです。パンクIPAと合わせれば、柑橘の香りとほろ苦さが絶妙にマッチします。

●パブ仕込みの熱々ハニーマスタードポテト

680円(税込748円)

やさしい酸味のマリネ液でじっくり漬け込んだ自家製ピクルス。パンクIPAと合わせれば、後味をすっきり整えてくれる相性の良い一皿です。

●UK風パブの自家製ピクルス

420円(税込462円)

まろやかなコクとスパイスのアクセントがクセになる一品です。パンクIPAと合わせれば、柑橘の香りがアボカドのコクを引き立てます。

●UK風パブの自家製ピクルス

420円(税込462円)

旨みを引き出した出汁仕立ての焼き鳥。香ばしさとやさしいコクが広がる味わいは、パンクIPAとも相性抜群。

●出汁焼き鳥盛合わせ

1,080円(税込1,188円)

世界57ヵ国で愛される英国No.1クラフトビール！イギリス発祥のBREWDOGを代表するフラッグシップのIPA。爽快なホップアロマと、キレのある苦みが特徴。

●BREWDOG『PUNK IPA』334ml

800円(税込880円)

他にも様々な料理に合うお酒、飲み物をご用意してお待ちしております。

この機会にぜひ、とり鉄にお越しください！

（企業紹介）

2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、米国やアジアを中心に全世界100店舗以上の直営BARを展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。

数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にシャープな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない。

*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

【会社概要】

アスラポート株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

代表取締役社長：川上 英二

事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業

■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/

■とり鉄公式ホームページ http://www.tori-tetsu.com/