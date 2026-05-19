【グラギア / キャンペーン】軽量・タフな機能素材X-Pac VX-21を採用したスリングバッグを対象に、キャッシュバックキャンペーンを開催！

銀一株式会社

フォトグラファーやクリエイターが心地よく機材を持ち運び、クリエイティブな冒険をより豊かにするためのバッグブランド、「GuraGear（グラギア）」。

この度、2026年5月22日（金）～2026年6月14日（日）の期間中、「キボコ シティ スリング 6L」を対象とした『先進素材X-Pacで、撮影をもっと軽快に。 グラギア「キボコ シティ スリング」キャッシュバックキャンペーン』を開催いたします。

期間中、世界最高峰の機能素材「X-Pac VX-21」を全面採用した、機動力溢れるスリングバッグ「キボコ シティ スリング 6L」を購入し、専用フォームから応募いただいた方全員に、5,000円分のデジタルギフトをプレゼントいたします。

軽量・タフなX-Pacスリングバッグが、梅雨の季節も機材を護り、軽快なフットワークを実現。

機能素材がもたらす撮影体験を、ぜひこの機会にご体感ください！

キャンペーン概要

銀一オンラインショップ :https://www.ginichi.com/shop/pg/1campaign003/グラギア「キボコ シティ スリング」キャンペーンページ

■ キャンペーン内容

期間中に「キボコ シティ スリング 6L（ブラック / レッド / マルベリー / フォレストグリーン / サハラ）」のいずれかを購入していただいたお客様に、応募フォームからのお申込みで電子ギフト券5,000円分をプレゼント。

■ キャンペーン期間

対象購入期間：2026年5月22日（金） - 2026年6月14日（日）

応募期間：2026年5月22日（金） - 2026年6月21日（日）23:59

キャッシュバック時期：2026年7月中予定

■ 対象製品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50753/table/180_1_3a5d42e358d17ce33106a28b39e0f2c8.jpg?v=202605190551 ]

■ キャッシュバック方法

対象製品をご購入の上、下記応募フォームからご応募いただいた方全員に、選べる電子マネーギフト「EJOICAセレクトギフト」5,000円分をプレゼントいたします。

お選びいただける電子マネーギフトの詳細と、EJOICAセレクトギフトの注意事項は、銀一株式会社ホームページをご覧ください。

EJOICAセレクトギフト詳細・注意事項 :https://www.ginichi.co.jp/information/topics/50248/#cashback

■ 応募方法

- 対象期間中に、正規販売店にて対象製品を購入- 購入品目が確認できる購入証明（レシートや納品書）を撮影- 下記の応募フォームより、必要事項を入力と購入証明をアップロードして送信

期日までに、下記の応募フォームよりご応募ください。

撮影の「重さ」からの解放。ヨットの帆から生まれた先進素材「X-Pac（エックスパック）」

応募フォーム：グラギアキャンペーン :https://forms.gle/YKob53rnDEA7GBGQA応募期間：2026年5月22日（金） - 2026年6月21日（日）23:59URL：https://forms.gle/YKob53rnDEA7GBGQA

フォトグラファーにとって、機材の重量と保護性能の両立は永遠の課題です。グラギアが採用する「X-Pac VX-21」は、セイルクロス（ヨットの帆）で世界シェア1位を誇る米国Dimension-Polyant（ディメンション・ポリアント）社が開発した、3層構造の高機能素材です。

X-Pacを採用するメリット

圧倒的な「軽さ」と「剛性」の共存

表地に210デニールのナイロンを採用。一般的なカメラバッグを凌駕する軽量化を実現しながらも、素材自体に優れた剛性があるため、重量のあるレンズを収納しても型崩れせず、荷重を効率よく分散。体への負担を最小限に抑えます。

切り裂きに強い、象徴的な「X-PLY」

生地の中層に張り巡らされた高弾性ポリエステル糸のダイヤ状格子「X-PLY」が、摩擦や切り裂きに対して鉄壁のガードを誇ります。

「水」を浸透させない、3層ラミネート構造

裏面にポリエステルフィルムを圧着した防水構造により、生地そのものが高いバリア機能を発揮。梅雨時の撮影や、潮風が舞う過酷な沿岸部、急な天候変化に見舞われるフィールドでも、内部の精密機器を浸水から守り抜きます。

キボコ シティ スリング

「キボコ シティ スリング」は、グラギアがはじめて手がけたスリングバッグです。

長年にわたる設計と開発を経て、創造力を妨げない革新的なスリングバッグが実現しました。グラギアのこだわりである、軽量でありながら耐久性と耐候性に優れた非常に丈夫な生地、X-Pac VX-21を採用し、細部にまでこだわった妥協のない仕上がりとなっています。

アクセスしやすいメインコンパートメントと扱いやすいショルダーストラップ

メインコンパートメントにはインナーケース（キボコ シティ インサート）が収納されており、小型ミラーレスカメラやコンパクトカメラ、レンズなどの収納に最適です。インナーケースは取り外し可能で、用途に合わせて柔軟に活用できます。

ショルダーストラップには滑り止めとパッドが設けられ、アジャスターにより指一本で簡単に長さ調節が可能です。また、バッグをウエスト部分でかまえたときに水平になりやすいように設計されており、メインコンパートメントへアクセスしやすく、レンズ交換もスムーズに行えます。

豊富なポケットで抜群の収納力

6Lとコンパクトながら、高い収納力と多数のポケットを備えています。

バッグ前面にはジッパー付きポケットが備わり、内部にはメッシュポケットやペンホルダー、キーフックがあり、すぐに取り出したい小物の収納に便利です。背面にはRFIDシールド付きのマグネットで開閉するポケットがあり、パスポートなど貴重品の収納に便利です。

機材をしっかり守る頑丈な素材と細部へのこだわり

外側には、グラギアのこだわりであるX-Pac VX-21の生地が採用されています。軽量でありながら耐久性と耐候性に優れ、過酷な環境でもバッグの中身をしっかりと守ります。

YKK製ジッパーを採用しており、ジッパープルは掴みやすい構造で、グレーとブルーのカラーリングにより視認性にも優れています。

製品スペック

・外寸：H19 × W33 × D15cm

・内寸：H18 × W32 × D14cm

・重量：600g

・同梱物：ショルダーストラップ、インナーケース（キボコシティ インサート）

販売エリア

オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

グラギア製品の取り扱い販売店の詳細は、国内ブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/guragear

注意事項

本キャンペーンは、対象期間中に国内正規販売店にて対象製品を新規購入された方に限ります。

海外でのご購入、並行輸入品、中古品、アウトレット品、個人間譲渡品（オークションやフリマアプリ等での購入）は対象外です。

製品の在庫状況は店舗により異なります。万一品切れの際はご容赦ください。

配送状況等により、一部店舗では開始時期が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

本キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

個人情報の取り扱いについて

お客様よりご提供いただいた個人情報は、銀一株式会社が収集し、本キャンペーンのご案内及びキャッシュバックの送信、また個人を特定しない統計情報としてのサービス向上のために使用いたします。

法令の定めのある場合を除いて、お客様の事前のご同意を頂くことなく、以上の利用目的以外に使用いたしません。

Gura Gear（グラギア）

Gura Gear（グラギア）は、フォトグラファーやクリエイターが心地よく機材を持ち運び、クリエイティブな冒険をより豊かにするためのバッグブランドです。

グラギアの歴史は10年以上にわたります。

Trevor Peterson（トレバー ピーターソン）と野生動物写真家 Andy Biggs（アンディ ビッグス）は、極地への旅において非常に重要な問題である「機材の重量制限」に対応する、超軽量なカメラバッグの開発を考え、グラギアを立ち上げました。

ブランドを代表する「キボコ」は、ユーザーからのフィードバックと長年の研究に基づいて2019年にアップデートされました。カメラギアに加え、ノートPCやタブレットがフィットするようデザインを更新し、より扱いやすいカメラバッグとして世界中のフォトグラファーに愛用されています。

また、グラギアは世界ではじめて幅広いカメラバッグの生産において、生地にX-Pac VX-21を採用しました。

X-Pac VX-21は軽量でありながら耐久性と耐候性に優れた非常に丈夫な生地で、ヨットの帆で世界一のシェアを誇るアメリカのDimension Polyant（ディメンション ポリアント） 社により、環境に配慮した同社の施設で製造されています。

グラギアは高品質で軽量なバッグを開発するだけでなく、サステナビリティも重要視し活動を続けています。

グラギアの製品ラインナップ、詳細については、国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/guragear

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

※ 銀一株式会社は、グラギア製品の日本総代理店です。

※ グラギア製品は全国の有名カメラ店、特約販売店のほか、銀一オンラインショップでもお求めいただけます。

※ 本プレスリリースに掲載の画像はイメージです。実物と色味が異なる場合がございます。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。