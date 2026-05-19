世界ポリイミド市場2026-2032：企業ランキング、価格動向、売上推移、今後の見通し
ポリイミド世界総市場規模
ポリイミドは、高い耐熱性・耐薬品性・機械的強度を有する高性能ポリマーでございます。電子機器、航空宇宙、自動車、医療分野など、過酷な環境下での信頼性が求められる用途で広く使用されております。250℃以上でも形状を保持でき、薬品や放射線による劣化に強いため、フレキシブル基板、絶縁フィルム、高温接着剤などの材料として不可欠でございます。市場は電動モビリティや次世代電子機器の需要増により成長しております。
図. ポリイミドの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349711/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349711/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルポリイミドのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ポリイミド市場の現状と展望：高性能材料の産業応用分析
ポリイミド（Polyimide、PI）は、イミド基を有する高性能ポリマーであり、優れた耐熱性・耐薬品性・機械的強度を有することから、過酷な環境下での応用が求められる産業において不可欠な材料でございます。電子機器、航空宇宙、自動車産業における高温燃料電池、フレキシブルプリント基板、絶縁フィルム、高温接着剤、エンジン部品など幅広く採用され、250℃以上の高温下でも構造的完全性を維持できる特性は、ポリイミド市場の成長を牽引する大きな要因でございます。
YH Researchによりますと、グローバルポリイミド市場は2025年の108億5,000万米ドルから2032年には157億6,000万米ドルに成長し、2026年～2032年のCAGRは5.5％と予測されております。市場拡大の背景には、電気自動車や次世代エレクトロニクス、航空宇宙分野における軽量・耐熱性材料の需要増加がございます。また、技術進歩により、フレキシブルディスプレイ向けの透明グレードや5G通信部品向けの改良配合など、ポリイミドの適用範囲が広がりつつあります。
世界の生産量は2024年に約107,778トンに達し、平均市場価格は1kgあたり約90.7米ドルでございました。地域別では、アジア太平洋地域が市場をリードしており、中国、日本、韓国の強力なエレクトロニクス生産基盤と、半導体や電動モビリティ分野での採用拡大が主な要因でございます。北米・欧州も航空宇宙や防衛、ハイエンド産業機器向けに重要な市場であり、各地域での技術開発と製品革新が市場競争力を左右しております。
ポリイミドの製品セグメントは、PIフィルム、PI樹脂、PIコーティング、PIプロファイルおよびその他に分類され、用途別には電気・電子産業、航空宇宙、自動車、医療、その他産業で使用されております。市場競争においては、DuPont、SABIC、UBE、Kaneka、Mitsui Chemicals、Mitsubishi Gas Chemical、Torayなどの主要企業が競合し、売上・市場シェア・技術力に基づくランキングが形成されております。
近年、持続可能性への関心の高まりにより、環境規制への対応としてエネルギー効率の高い製造プロセスやリサイクル可能なポリイミド製品の開発が加速しております。特に、電子機器分野における軽量化ニーズや高周波通信部品の高性能要求は、ポリイミドの技術革新を促進する大きな要素でございます。さらに、近6か月間の業界データによると、透明PIフィルムの需要は前年比約8％増加し、医療分野向けの耐熱接着剤も堅調な伸びを示しております。
本レポートは、グローバルおよび日本のポリイミド市場の現状と将来動向を、製品別・用途別・地域別・国別に分析し、競合環境、技術動向、新製品開発、産業チェーンの構造まで総合的に評価しております。これにより、ポリイミド市場における戦略的投資、製品開発、地域展開の判断に資する情報を提供いたします。
ポリイミドは、高い耐熱性・耐薬品性・機械的強度を有する高性能ポリマーでございます。電子機器、航空宇宙、自動車、医療分野など、過酷な環境下での信頼性が求められる用途で広く使用されております。250℃以上でも形状を保持でき、薬品や放射線による劣化に強いため、フレキシブル基板、絶縁フィルム、高温接着剤などの材料として不可欠でございます。市場は電動モビリティや次世代電子機器の需要増により成長しております。
図. ポリイミドの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349711/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルポリイミドのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ポリイミド市場の現状と展望：高性能材料の産業応用分析
ポリイミド（Polyimide、PI）は、イミド基を有する高性能ポリマーであり、優れた耐熱性・耐薬品性・機械的強度を有することから、過酷な環境下での応用が求められる産業において不可欠な材料でございます。電子機器、航空宇宙、自動車産業における高温燃料電池、フレキシブルプリント基板、絶縁フィルム、高温接着剤、エンジン部品など幅広く採用され、250℃以上の高温下でも構造的完全性を維持できる特性は、ポリイミド市場の成長を牽引する大きな要因でございます。
YH Researchによりますと、グローバルポリイミド市場は2025年の108億5,000万米ドルから2032年には157億6,000万米ドルに成長し、2026年～2032年のCAGRは5.5％と予測されております。市場拡大の背景には、電気自動車や次世代エレクトロニクス、航空宇宙分野における軽量・耐熱性材料の需要増加がございます。また、技術進歩により、フレキシブルディスプレイ向けの透明グレードや5G通信部品向けの改良配合など、ポリイミドの適用範囲が広がりつつあります。
世界の生産量は2024年に約107,778トンに達し、平均市場価格は1kgあたり約90.7米ドルでございました。地域別では、アジア太平洋地域が市場をリードしており、中国、日本、韓国の強力なエレクトロニクス生産基盤と、半導体や電動モビリティ分野での採用拡大が主な要因でございます。北米・欧州も航空宇宙や防衛、ハイエンド産業機器向けに重要な市場であり、各地域での技術開発と製品革新が市場競争力を左右しております。
ポリイミドの製品セグメントは、PIフィルム、PI樹脂、PIコーティング、PIプロファイルおよびその他に分類され、用途別には電気・電子産業、航空宇宙、自動車、医療、その他産業で使用されております。市場競争においては、DuPont、SABIC、UBE、Kaneka、Mitsui Chemicals、Mitsubishi Gas Chemical、Torayなどの主要企業が競合し、売上・市場シェア・技術力に基づくランキングが形成されております。
近年、持続可能性への関心の高まりにより、環境規制への対応としてエネルギー効率の高い製造プロセスやリサイクル可能なポリイミド製品の開発が加速しております。特に、電子機器分野における軽量化ニーズや高周波通信部品の高性能要求は、ポリイミドの技術革新を促進する大きな要素でございます。さらに、近6か月間の業界データによると、透明PIフィルムの需要は前年比約8％増加し、医療分野向けの耐熱接着剤も堅調な伸びを示しております。
本レポートは、グローバルおよび日本のポリイミド市場の現状と将来動向を、製品別・用途別・地域別・国別に分析し、競合環境、技術動向、新製品開発、産業チェーンの構造まで総合的に評価しております。これにより、ポリイミド市場における戦略的投資、製品開発、地域展開の判断に資する情報を提供いたします。